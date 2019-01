Ja hi ha guanyador de la 5a edició del premi Ètica i Ciència

La Fundació Víctor Grífols i Lucas va atorgar fa uns dies els premis corresponents a la 5a edició d'Ètica i Ciència, una iniciativa adreçada a centres educatius que promouen projectes que fomentin la reflexió ètica de la ciència entre els seus alumnes. El primer premi, dotat amb 5.000 euros, va recaure en l'Escola Sant Gabriel de Viladecans pel treball 'La reial expedició filantròpica de la vacuna. Bioètica ahir i avui'. El projecte situa els estudiants davant de situacions conflictives relacionades amb la pràctica mèdica, per mostrar la necessitat d’implicar-se en la presa de decisions relativa a tot el que els pugui afectar. La controvèrsia sorgida en la societat sobre les vacunes va ser el fil conductor del projecte, que, a través d'un recorregut històric, volia mostrar l'efecte positiu de la vacunació com una de les principals causes de l'increment de l'esperança de vida a la nostra societat.

El segon premi, de 2.500 euros, va ser per a 'Canviem?', de l'Escola Betània Patmos de Barcelona. El projecte es va concebre per fomentar l'esperit crític dels alumnes davant temes d'actualitat relacionats amb la ciència, i per mostrar-la com una pràctica quotidiana. El projecte plantejava la reflexió sobre les qüestions ètiques i morals que comporten els avenços tecnològics i científics. El principal objectiu dels impulsors del programa era que els estudiants prenguessin consciència, que els permetés passar de ser espectadors informats a actius, dotant-los eines que els ajudin a participar en els processos de canvi en què està immersa la nostra societat des d'una òptica ètica i sostenible.

Pel que fa al tercer premi, de 1.000 euros, ha recaigut en el projecte 'L'arbre dels drets de la infància', de l'Escola Les Pinediques de Taradell. Els nens i nenes de l'escola infantil del centre van construir una escultura de gran format a partir d'objectes quotidians, en col·laboració amb l'artista local Joan Rovira, del taller Guixot. El llenguatge de les escultures actuava com a element principal d'un projecte que va ser desenvolupat durant tot el curs passat.

Així mateix, el jurat –format per experts procedents de diferents àmbits relacionats amb la ciència, l'ètica o la medicina– van decidir atorgar tres mencions especials als projectes 'Capaços amb ànima', del centre educatiu Sant Joan de Déu de Valladolid, 'QC-Aspace, humanitzar la tecnologia', de l'Institut Quatre Cantons de Barcelona, i 'El contacontes ambiental', de l'Institut Berenguer d'Entença de l'Hospitalet de l'Infant.