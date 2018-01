Experiències educatives per transformar el món

L’Associació de Mestres Rosa Sensat acollirà el 2 i 3 de febrer la presentació de quinze experiències educatives fruit de la col·laboració entre centres educatius i ONG sobre les temàtiques de pau, drets humans, justícia climàtica, gènere i feminismes, finances ètiques i migració i refugi. Algunes de les propostes treballades seran presentades pel propi alumnat i professorat, i les sessions comptaran també amb la participació de convidats internacionals de l’àmbit educatiu i de l’activisme.

La trobada l’organitzen conjuntament Lafede.cat, la Generalitat de Catalunya -a través del Departament d’Ensenyament i de Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament- i l’Ajuntament de Barcelona -a través de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional-.

Lafede.cat va impulsar l’abril de 2015 una primera trobada d’intercanvi d’experiències educatives en el marc del projecte europeu REDDSO (Regions per l’educació per al desenvolupament sostenible i solidari). Aquesta sessió, a la vegada, donava continuïtat a una línia de treball iniciada a Catalunya per la Xarxa d’Escoles Compromeses, activa entre 2004 i 2011.

“Canviar l’escola per canviar el món” començarà el divendres 2 de febrer amb dues taules rodones: “Qui fa què en l’impuls de l’Educació per a la Justícia Global?”, amb la participació de representants de LaFede.cat, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona; i “El poder de l’educació en la transformació social”, amb Valter Leite (Moviment Sense Terra, Brasil), la Fatima Shehu Imam (Federació de Dones Juristes de Borno, Nigèria), i Cécile Barbeito (Escola de Cultura de Pau, Catalunya).

El dissabte 3 es presentaran les taules amb les quinze experiències educatives, amb una dinàmica de treball que permetrà als participants conèixer alguns dels projectes de la mà dels seus protagonistes. Les diverses experiències tenen en comú un debat de fons sobre la renovació pedagògica per a la transformació de l’escola, la generació de pensament crític i la difusió d’alternatives socials, polítiques i econòmiques dins el marc escolar.

La trobada està oberta al públic, i comptarà amb servei d’acollida d’infants el dissabte 3 de febrer de 10 a 14h. Per participar-hi cal que feu la vostra inscripció aquí.El professorat que vulgui obtenir la certificació d’assistència, també ha de fer la inscripció al web XTEC en aquest enllaç, utilitzant el codi de l’activitat 9000060541.

Podeu consultar el programa de la trobada aquí.

Perfils dels participants internacionals

Valter Leite és pedagog expert en treball, educació i moviments socials i membre de la coordinació politico‑pedagògica de les escoles itinerants del MST (Moviment Sense Terra) a l’estat de Paranà (Brasil). La seva intervenció versarà sobre la construcció d’alternatives i de pensament crític a l’escola.

Fatima Shehu Imam és presidenta de la Federació de Dones Juristes de Borno (Nigèria) i directora de la Xarxa d’Organitzacions de la Societat Civil d’aquest país. Treballa des de fa dècades a favor dels drets humans i per eradicar la violència contra les dones i les nenes a la regió de Borno, bressol de Boko Haram. Shehu abordarà el tema de l’educació en situacions d’emergència.

Cécile Barbeito és investigadora i formadora de l’Escola de Cultura de Pau. També és voluntària del Grup d’Educació per la Pau, que lluita per incloure l’educació de pau en l’escenari de l’educació formal i no formal. Paral·lelament està realitzant el doctorat sobre avaluació de programes d’educació per la pau.