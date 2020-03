Escoles líders en drets dels infants

Unicef ja reconeix deu escoles del Principat, sis del País Valencià i una de les illes Balears com a “referents” en educació en drets de la infància. A tot l’estat espanyol, 109 col·legis ja tenen aquest aval de l’agència de les Nacions Unides. Nascuda el 2017, la iniciativa premia “l’esforç” i el “compromís” dels centres perquè els drets de la infància i la ciutadania global impregnin els seus projectes educatius. També incentiva “la millora permanent i la innovació” en aquest sentit. A les escoles reconegudes, els drets dels infants es viuen “en cada decisió, en cada programa i en cada classe”, i “són una inspiració per a tota la comunitat educativa”, afirma l’Unicef. Fa tres mesos, sis noves escoles principatines s’incorporaven a la llista: Baldiri Reixac i Guinardó, de Barcelona; Petit Món - Felisa Bastida, de Castelldefels, i General Prim, Montsant i Rosa Sensat, totes tres de Reus, on va tenir lloc l’acte de lliurament dels reconeixements poc abans de Nadal.

El reconeixement s’emmarca en la col·laboració de l’Unicef amb el departament d’Educació de la Generalitat en matèria de drets d’infància, fixats en la convenció que ara ha fet 30 anys. La coordinadora del comitè de Catalunya de l’Unicef, Quima Oliver, explica que els reconeixements són a un programa del comitè espanyol, si bé el català ja havia fet molta feina prèvia: “Vam començar amb el programa d’educació en drets de la infància el 2012 perquè vam posar molt el focus en la formació als docents”. Què és i què no és el reconeixement? “Declara el compromís per anar avançant en introduir la perspectiva de drets o la convenció en la vida escolar a nivell curricular, vivencial, de comunitat educativa... en totes les esferes”. El programa, en fase pilot, consta, de fet, de tres nivells, si bé totes les escoles són encara al primer: “No hi ha estrès en aquest sentit”. Sí que hi ha, però, un pla d’acció per aprofundir en el compromís “holístic i integral” amb els drets dels infants.

TRANSFORMAR EL MÓN

Les sis escoles noves se sumen a quatre que ja tenien el segell. El 2017 la pionera va ser la Seat de la Zona Franca; el 2018 se n’hi van afegir tres: Nou Patufet i Encants, també de Barcelona, i Teresa Altet, de Rubí. Cesc Granada és director pedagògic i president del consell rector de l’escola cooperativa Nou Patufet, a Gràcia. Comenta: “El reconeixement Unicef enllaça perfectament amb el motiu de l’escola: ens prenem seriosament que l’alumne és al centre, que la seva veu és important, etc. Amb els nostres alumnes ja treballàvem coses alineades amb els drets de l’infant, però potser no posàvem prou atenció en la seva documentació, sistematització i organització, i l’Unicef ens ho ha permès i ens hi ha ajudat”. I afegeix: “La nostra motivació és aconseguir o acompanyar alumnes que tinguin la capacitat de transformar el món que compartim. El reconeixement afavoreix la consciència que la veu de l’alumne s’ha de tenir en compte”.

“Hauríem d’assegurar-nos -remarca Oliver- que totes les escoles incorporen aquesta visió dels drets dels infants. No només es tracta que es coneguin o que hi hagi assignatures en què se’n parli, sinó que es visquin i que, a més, això cali en tota la comunitat educativa. És un model d’escola que hauria de ser la referència: els nanos han d’estar al centre de l’experiència educativa, i cal assegurar que les condicions en què aprenen són coherents amb el tractat que reconeix els seus drets”.