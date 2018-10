Combatre el canvi climàtic

“Els impactes del canvi climàtic són ja perceptibles al nostre territori. Quan se’ns parla del risc que suposaria un increment de dos graus de temperatura per al planeta ens costa fer-nos una idea de com afectaria el nostre dia a dia. I, tanmateix, els efectes són fàcils de copsar. Per exemple, les onades de calor, més freqüents i més intenses, afecten cada vegada més la salut de les persones, fins al punt de causar morts per l’increment del risc cardiovascular o respiratori. O també les pluges torrencials d’aquesta tardor al litoral”, assenyala Ana Romero, cap de servei de Sostenibilitat i Educació Ambiental de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Són molts els factors que han contribuït a accelerar el canvi climàtic al nostre planeta. El model de consum energètic, insostenible, n’és un dels principals i té diverses conseqüències: malalties, pèrdua de collites i d’hàbitats naturals, canvis en la disponibilitat de l’aigua o la regressió de les costes, entre d’altres. Fer pedagogia d’aquestes problemàtiques i donar a conèixer les mesures que poden ajudar a pal·liar els seus efectes sobre la població i el medi ambient és una tasca molt important perquè la ciutadania canviï d’hàbits per millorar el seu futur més immediat.

PEDAGOGIA EFECTIVA

L’any 2014 el programa metropolità d’educació ambiental 'Compartim un futur' ja va introduir algunes activitats específiques sobre el canvi climàtic. Al mateix temps, el va integrar com un tema transversal que s’ha de tenir en compte en activitats relacionades amb els residus o el cicle de l’aigua. “Tot i que el canvi climàtic forma part del currículum escolar oficial, cal proveir els docents d’eines per tractar-lo i cal també sortir de l’àmbit de la formació reglada per arribar a un públic molt més general i divers. La prevenció de residus, les decisions de compra, quin transport triem per moure’ns, són elements clau que es poden conèixer en detall i de manera divertida en les activitats que proposa el 'Compartim un futur”, explica Romero.

Actualment, moltes propostes que formen part d’aquest programa tracten el vector climàtic de manera central o complementària. N’és l’eix principal l’activitat 'Canvi climàtic i meteorologia al Parc de Can Solei i de Ca l’Arnús', que permet conèixer el fenomen del canvi climàtic a través de l’experimentació i la interpretació de dades en aquest espai natural situat al bell mig de Badalona. Dirigida a tots els públics, consta de diferents parts: comença amb l’exposició de diferents impactes ambientals a l’atmosfera i segueix amb la realització de diferents experiments relacionats amb el canvi climàtic. Després ofereix una visita a la Torre del Rellotge, una antiga estació meteorològica única a Catalunya i, finalment, proposa una dinàmica de treball per preveure com serà la ciutat en un futur tenint en compte els efectes del canvi climàtic i per descobrir el paper dels parcs urbans per mitigar-los.

Les problemàtiques derivades del canvi climàtic tenen a veure també amb el model de consum energètic

Les problemàtiques derivades del canvi climàtic tenen a veure també amb el model de consum energètic. Per això, l’AMB també fa activitats per assenyalar la relació entre aquestes dues variables. És el cas de les visites programades a les plantes integrals de valorització de residus, com la de Sant Adrià de Besòs. Allà es dona a conèixer el model de gestió metropolità de residus municipals i es reflexiona sobre l’impacte que té sobre el medi ambient separar-los i reciclar-los, ja que el sector dels residus té un impacte significatiu en la producció de gasos d’efecte d’hivernacle (aproximadament el 6-7%).