Ensenyar amb una narrativa audiovisual

L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Escac) inicia la tercera edició de Cine Base, que enguany acollirà més de 500 inscrits entre professors d'educació secundària i joves de 13 a 17 anys, que es formaran a l'Escac en la narrativa audiovisual.

Durant una setmana, els professors de secundària rebran formació en les competències bàsiques del format audiovisual. Seguint el model formatiu de l'Escac basat en el 'learning by doing' i la feina per projectes, els docents aprendran mitjançant la realització d'exercicis pràctics. L'objectiu és que un cop acabat el curs puguin aplicar els coneixements adquirits a les aules dels seus centres educatius. El programa es complementa amb classes pràctiques de tècnica de fotografia, muntatge, so, guió, art i direcció d'actors.

En aquesta edició s'ha arribat a una col·laboració amb l'Atlàntida Film Fest (AFF), pel qual l'Escac ampliarà el seu campus a Palma de Mallorca i oferirà formació als docents balears.

En la tercera edició de Cine Base participen més de 250 professors de diferents centres i províncies. El curs està subvencionat per l'Escac, seguint els objectius del programa Cine Base d'implantar la narrativa audiovisual com a competència bàsica, indispensable i d'ús habitual en l'educació secundària de tots els alumnes del nostre país. El curs està homologat per la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, el programa compta amb una activitat per a joves, el Summer School, que acull a joves d'entre 13 i 17 anys que durant dues setmanes reben un curs sobre introducció bàsica a la narrativa audiovisual a través d'un programa formatiu i a la vegada lúdic basat en la realització de pràctiques i projectes. En aquesta edició participen més de 250 joves de tot Espanya.

Amb gairebé 25 anys d'experiència, la Fundació Escac ha aconseguit amb èxit un dels seus propòsits fundacionals: la recerca i potenciació de talent. Així ho demostren les carreres de graduats com ara Juan Antonio Bayona, Javier Ruiz Caldera, Mar Coll, Kike Maíllo, Nely Reguera o Dani de la Orden, entre molts altres.