Eines i estratègies de gestió emocional per a docents i educadors

La Fundació SER.GI i la Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació promouen el curs d'especialització 'Estratègies de gestió emocional per al docent a l'aula', adreçat a tots els professionals dels camps educatiu i social. El curs combina sessions presencials i a distància i ofereix 18 places.

Començarà el 15 de març a la seu de la Fundació UdG Innovació i Formació (al Parc Científic i Tecnològic de la UdG) i s'allargarà fins al 26 d'abril. La formació pretén dotar d'eines els docents i els educadors per tal de detectar les emocions que apareixen en determinades situacions i acompanyar-ne la gestió a l'aula. El professional, a través de diferents tècniques, com el 'mindfulness', aprendrà a regular l'autocontrol emocional per tal de respondre a cada situació. S'adquiriran, a més, experiències concretes per aplicar en el dia a dia del seu centre o entitat.

La necessitat de potenciar la intel·ligència emocional cada vegada es fa més palesa, ja que es coneixen els beneficis que comporta en la millora del benestar personal, professional i en la relació amb els altres. I és en el camp de la docència on encara es fa més necessari conèixer-la i controlar-la.

La intel·ligència emocional ens ajuda a entendre millor com funcionen les nostres emocions i, en conseqüència, com funcionem nosaltres mateixos, en la nostra vida, en la relació amb nosaltres, amb els altres i amb el món.

Treballant tots aquests aspectes els docents afinaran les eines que els permetran acompanyar els infants i els adolescents en el seu propi desenvolupament personal i emocional.

El curs serà impartit per Núria Balliu Castanyer, sociòloga, màster en desenvolupament humà sostenible, 'coach' sistèmica, 'coach' amb cavalls i especialista en 'systemic management'.

Objectius del curs

Els objectius del curs són els següents:

Proporcionar un marc teòric de referència en relació a l’educació emocional.

Desenvolupar les pròpies competències emocionals: Potenciar el coneixement de les pròpies emocions i la identificació de les emocions dels altres. Millorar la gestió de les pròpies emocions. Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives i potenciar l'habilitat per generar emocions positives.

Desenvolupar l'habilitat d'automotivar-se i d’adoptar una actitud positiva davant la vida.

Adquirir eines, estratègies i recursos per treballar l’educació emocional a l’aula.

Facilitar l'intercanvi d'experiències sobre gestió i educació emocional.