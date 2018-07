Eines per educar, innovar i transformar

Girona s’ha convertit aquesta setmana en epicentre de l’educació del futur amb la celebració de la segona edició de les Creativation Talks, que van comptar amb l’assistència de més de 500 persones i la participació de ponents de gran renom com Mischa Dohler, Begoña Ibarrola, María Acaso, Jaume Funes i Clara Bartra.

Mestres, professors i educadors d’educació primària, batxillerat, cicles formatius i universitaris, així com pares, empresaris i directius i altres persones interessades en els grans reptes de futur i en la nova educació, van assistir a la jornada, celebrada a l’Auditori de Girona. “A Girona ens hem volgut convertir en ciutat educadora –va destacar l’alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, en la inauguració–, perquè creiem que des de tots els sectors, forces polítiques, entitats, associacions, tothom pot fer que aquesta sigui una ciutat educadora, i actes com aquest de la Fundació per a la Creativació en fan bandera”. I va afegir que la Fundació “s’ha convertit en un dinamitzador social extraordinari”.

Per la seva banda, el president de la Fundació per a la Creativació, Quim Arpí, va demanar a tots els assistents obrir “les portes i finestres a la inspiració perquè reflecteixi el compromís i optimisme per transformar l’educació del futur”. “El món està immers en una enorme transformació i, per tant, els sistemes educatius també: estan canviant els rols de docents i alumnes, els mètodes d’aprenentatge, els espais educatius... tenim l’oportunitat de ser part activa i creativadora de tots aquests canvis”, va afegir.

Experts i educadors de prestigi

L’escriptora i psicòloga Begoña Ibarrola va ser l’encarregada d’obrir el primer bloc de la jornada, on es va parlar dels docents del futur. En la seva intervenció, Ibarrola va destacar que “tots podem deixar empremta en el món, però hem de ser molt conscients que també podem deixar cicatrius”. Ibarrola va animar els mestres a ser inspiradors, és a dir, a ser “uns despertadors de la curiositat, l’emoció que afavoreix l’aprenentatge i la cerca d’idees, la innovació”. En aquest sentit, va instar els educadors a “despertar expectatives positives en els nens i nenes, que creguin que són ells els que crearan el seu propi futur”.

Després de la ponència d’Ibarrola, Hanan El Yazidi Tadmori i Maria Major, alumna i professora, respectivament, i que van protagonitzar una de les imatges més virals de les mostres de rebuig als atemptats de Barcelona i Cambrils de l’agost passat, van explicar la seva experiència personal i van coincidir a destacar que “la integració és trobar-se a mig camí, és la tolerància i el respecte per l’altre”.

El primer bloc d'intervencions el va tancar Josep Manel Marrasé, subdirector i professor de l’Escola Hamelin Internacional Laie de Barcelona, que va dirigir un taller pràctic sobre com podem educar a través de les emocions. Marrasé va destacar que a les aules “quan algú s’avorreix s'ha de ser capaç d’improvisar i canviar la partitura”, i va afegir que cal “educar per a la vida i descobrir el talent de cada alumne perquè tots avancin”.

La professora i investigadora María Acaso va ser l’encarregada d’obrir el segon bloc de les Creativation Talks, que es va centrar en els mètodes d’aprenentatge innovadors. Acaso va assegurar que “l’educació necessita elements com els pensaments divergents, el pensament crític, la retòrica, la ficció, la subjectivitat...” i va afegir que “només generant una emoció, incorporant l'inesperat, el secret, l’extraordinari, la improvisació, la sorpresa... aconseguirem deixar petjada”.

Clara Bartra, directora del Growth Center de GB Foods, va parlar de competències per sobreviure, disfrutar i tenir un futur,i va destacar que “cal educar una actitud imbatible”. “Això és el que marcarà la diferència si volem que els nostres fills siguin els creadors del nou món i no només els seguidors i consumidors”, va dir, i va remarcar que “cal formar els joves mentalitzats per viure en un món on tot està per fer i tot és possible”. Aquest segon bloc es va tancar amb un diàleg entre Franc Ponti i Miquel Àngel Oliva sobre com portar el 'design thinking' a les aules. Franc Ponti, una de les veus més autoritzades en creativitat i innovació a Espanya i Llatinoamèrica, va assegurar que “la innovació no és un esdeveniment, sinó un procés que necessita disciplina d’equip” i va afegir que “la gent creativa és la que no es conforma amb les coses”.

El matí es va tancar amb la intervenció de Mischa Dohler, convidat especial d’aquesta edició. Dohler, professor resident al King’s College de Londres, és expert en l’internet de les habilitats i va explicar el seu treball per optimitzar la comunicació per facilitar que tot estigui connectat i l’ésser humà se situï al centre d’aquest coneixement. Dohler va destacar que el poder de la tecnologia en l’àmbit educatiu i va defensar que “a la base de l’educació necessitem més professionals de qualsevol àmbit que comprenguin el component tecnològic”.

Durant la jornada també va intervenir l’experta en educació Olga Casanova, que va obrir el tercer bloc amb la classe magistral 'Com dissenyar l’escola de futur?', on amb un discurs contundent va apel·lar a crear espais atractius i dinàmics perquè la innovació flueixi a les escoles. Per la seva banda, el psicòleg, educador i periodista Jaume Funes va parlar amb un grup d’adolescents sobre els seus interessos i inquietuds, mentre que la psicòloga social Dolors Reig que va fer una classe magistral sobre 'La generació hiperconnectada'.

Premis a escoles creativadores

Durant la celebració de les Creativation Talks també es van lliurar els Premis Escola Creativa. Les escoles Verd i Bosc de la Pabordia de Girona i Virolai de Barcelona van ser guardonades en la primera edició dels Premis Escola Creativa per la seva tasca per impulsar la creativitat i la innovació en els seus projectes educatius.