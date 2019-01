Conèixer, ensenyar i difondre la Serra

Conèixer, aprendre, conscienciar i oferir servei a partir d’uns dels patrimonis més importants de Mallorca, la serra de Tramuntana. A través d’una metodologia innovadora a les Balears, la d’aprenentatge i servei, el Consell de Mallorca col·labora amb diferents centres educatius de les Illes per aprofitar el valor social, cultural i patrimonial de la Serra. El principal objectiu d’aquest programa és crear processos d’aprenentatge i de servei comunitaris entre els alumnes que ajudin a detectar les necessitats reals d’aquest entorn natural per millorar-lo i respectar-lo. Un dels centres que han decidit formar part d’aquest projecte educatiu és l’IES S’Arenal de Llucmajor. Cristina Rincón és una de les professores d’aquest centre que ha elaborat, dirigit i acompanyat els alumnes en aquest nou sistema per adquirir coneixements que surt de l’habitual ensenyament dins les aules.

Perspectiva social

Cristina Rincón, professora de l’IES S’Arenal de Llucmajor, explica que el centre mèdic de la zona de l’Arenal, el PAC de Trencadors, du a terme unes rutes saludables per fomentar l’hàbit de caminar una hora cada dia. La docent exposa que cada divendres unes 30 persones aproximadament, un metge, un infermer i un personal de l’administració inicien una ruta de 5 quilòmetres des del centre mèdic i passen per l’institut. “La majoria dels participants són gent jubilada. El fet d’anar a caminar una hora fa que tinguin una obligació a la setmana, adquireixin hàbits saludables i interaccionin amb altres persones del lloc amb les quals estableixen una amistat. Es va decidir treballar amb ells i oferir-los fer una ruta de distància similar, però a la muntanya, els guies de la qual serien els alumnes de l’institut”, destaca la professora.

Rincón manifesta que per als alumnes és una activitat molt enriquidora. “Poder transmetre els seus coneixements a persones grans i aprendre d’elles també és molt bo per als estudiants. Amb aquesta experiència els alumnes treballen i reforcen la seva autoestima i són capaços de reconèixer les seves possibilitats personals i la seva capacitat de treball en equip”, afirma la docent.

Conscienciació

Una vegada a la Serra, es fa una neteja per conscienciar no només els alumnes, sinó també les persones grans de la importància de cuidar l’entorn en el qual conviuen. També es du a terme una recollida de taps de plàstic. El centre educatiu ha elaborat un projecte coordinat per la comissió de solidaritat i per la de medi ambient que consisteix en un concurs de recollida de taps per classes. Cada setmana, els tutors recullen i pesen els taps dels seus alumnes. Al final del trimestre, la classe guanyadora té un berenar gratuït.

Rincón assegura que els estudiants del centre estan molt conscienciats sobre el tema de respectar l’entorn mitjançant la neteja, ja que fa sis anys que es fa aquest projecte; en canvi, “la majoria de les persones majors del centre de salut el desconeixia i, a partir de l’excursió, cada divendres, en passar per l’institut, dipositen la seva bossa amb taps”.

Objectius educatius Els alumnes són els autèntics protagonistes del projecte. S’ocupen de cercar la informació, ordenar-la, redactar-la, crear els powerpointsinformatius, organitzar qui diu cada part i, finalment, dur a terme l’exposició. També creen els grups amb els adults el dia de l’excursió i els fan de guies. Els expliquen les característiques geogràfiques, històriques i biològiques de la serra de Tramuntana. A més, Rincón assenyala que durant la visita a l’institut els ensenyen les exposicions i els treballs fets per altres alumnes del centre (una brúixola casolana, un herbari, fotografies des de diferents perspectives).

Reflexió

El primer objectiu del projecte s’ha centrat en la detecció de les necessitats d’acostar els habitants de l’Arenal a la serra de Tramuntana i la reflexió sobre les distàncies que hi ha a Mallorca i la poca mobilitat dels illencs. Rincón també assenyala que un dels grans propòsits és sensibilitzar-se i comprometre’s amb la conservació del medi ambient, la neteja de la muntanya i la consegüent recollida d’escombraries. La docent explica que “aprendre a organitzar un projecte, així com a reconèixer les característiques geogràfiques, històriques i biològiques de la Serra i reflexionar sobre la importància de la seva cura i protecció és un gran aprenentatge per als alumnes”.

De la mateixa manera, Rincón destaca el fet que els estudiants conviuen amb persones d’altres edats i els ajuden, ensenyen i aprenen d’elles. També exposa l’aspecte de difondre els projectes realitzats i el treball de conscienciació amb les persones grans.

