La Casa Vicens de Gaudí s'obre als escolars

La primera casa de Gaudí ha presentat recentment el seu primer servei educatiu per a alumnes de primària i secundària. Un programa desenvolupat de la mà de l’empresa Adhoc Cultura (especialitzada en la creació de projectes d’innovació i promoció cultural) i la Fundació Bosch i Gimpera que, des de juny del 2018 i sota la metodologia de 'focus group' –sessions de treball– amb diferents agents del sector com professorat, alumnes, empreses del Tercer Sector i personal intern de la Casa Vicens, ha conceptualitzat les primeres activitats d’aquest servei educatiu per al curs 2019-2020 responent a les diferents demandes de cada agent.

Aquest programa ha tingut presents tant els objectius curriculars i les competències bàsiques previstes per a primària i secundària com l’entorn arquitectònic on es desenvoluparan, la primera casa feta per l’arquitecte més conegut de Catalunya: Antoni Gaudí. El resultat és un projecte transversal que connecta el passat amb el present i que a través de l’arquitectura, l’urbanisme i l’art fa plantejar als escolars el futur, el seu futur.

La proposta educativa és un projecte transversal que connecta el passat amb el present i el futur a través de l’arquitectura, l’urbanisme i l’art

'Projectem, dissenyem i construïm' és l’activitat desenvolupada per als alumnes de primària amb l’arquitectura com a eix central. Després de descobrir la Casa Vicens des d’un punt de vista arquitectònic (orientació, disposició de les habitacions, obertures, decoració, etc.), els alumnes reben un encàrrec arquitectònic: projectar una residència familiar en diferents contextos del planeta. Després de resoldre el repte amb peces de LEGO®, presenten conjuntament les seves solucions arquitectòniques i reben el seu diploma d’”arquitectes”.

Per als alumnes de secundària es presenta 'Scape Vicens', on els participants han d’anar resolent diferents proves i enigmes per tota la casa i descobrir un dels misteris que amaga la Casa Vicens. Aquesta activitat se centra especialment en donar a conèixer de manera lúdica la història de la Casa Vicens i les transformacions de la ciutat de Barcelona, amb picades d’ullet molt concretes a 'La Campana de Gràcia', un setmanari satíric que es va publicar fins l’any 1934.

Per als alumnes de primària es proposa una activitat de construcció i per als de secundària un 'escape room'

Vuit escoles ubicades en els districtes de Gràcia i de Sarrià-Sant Gervasi van ser les escollides per a la prova pilot que es va portar a terme entre els mesos de març i maig a Casa Vicens i que va permetre validar les dinàmiques i els materials. Un total de 277 alumnes –des de segon de primària fins a quart de secundària– han participat en alguna de les dues activitats, amb un índex de satisfacció general del 97%.