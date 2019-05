Chromecamp. Els alumnes fan de profes dels profes

El març passat es va celebrar al CaixaForum de Barcelona elChromecamp, una jornada organitzada per Vedruna Catalunya Educació, que compta amb una xarxa de 36 centres a tot Catalunya. La particularitat de la trobada, oberta a mestres i professors de qualsevol centre educatiu, va ser que els alumnes van fer de mestres dels professors, explicant experiències d’èxit que han dut a terme mitjançant l’ús de la tecnologia com a mitjà, vinculades a STEAM, programació i robòtica, ludificació, treball per projectes, disseny i impressores 3D, realitat augmentada o realitat virtual.

COMPARTIR CONEIXEMENT

Fa un parell de cursos, a Vedruna Catalunya Educació van fer una revisió del projecte educatiu reformulant el currículum, apostant per una manera de treballar més vivencial i competencial, utilitzant metodologies actives d’aprenentatge, buscant espais on els alumnes tinguin veu i deixin de tenir un paper passiu a l’aula. I poc després van començar a pensar i dissenyar la jornada Chromecamp. La idea va sorgir a partir del punt d’inflexió que suposa utilitzar dispositius tecnològics a les aules. “El canvi implica que anem de bracet: els docents, experts en pedagogia, ens deixem ajudar en el procés tecnològic pels alumnes, que dominen tècniques i estratègies millor que nosaltres. Amb aquesta nova mentalitat en què els mestres ja no tenim un paper exclusivament actiu i els alumnes tampoc són receptors passius, volíem saber com ho viuen ells i què podem aportar els docents si els donem protagonisme”, diu Montse Jiménez, professora de secundària i que és una de les coordinadores de l’activitat.

La jornada Des de les 10 h fins a les 14 h, els assistents van fer un itinerari passant pels quatre espais que hi ha. A cada activitat hi havia un pòster amb un codi QR amb la programació de l’activitat, perquè se la poguessin endur i reproduir al seu centre. Les modalitats d’activitats eren: Workshop. 50 minuts en què els alumnes impartien un taller sobre alguna eina.

Experience. Taules en què es mostraven activitats diverses, des d’infantil fins a batxillerat.

Show. A l’auditori es feien tres espectacles seguits, fruit del treball a l’aula: un mapping fet amb Scratch, una desfilada de roba amb tecnologia wearable i un espectacle de màgia i robòtica.

Pitch. Comunicacions breus (7 minuts) en què els alumnes comunicaven projectes d’èxit.

Han estat gairebé dos cursos pensant i dissenyant la jornada. No es tractava només de mostrar idees, sinó també de compartir aquelles que ens ajudin a tots a avançar en aquest context educatiu canviant, experiències que puguin ser reproduïdes en unes altres aules amb altres tipus d’alumnes i dispositius: “Veure fins on hem arribat, també els errors que hem fet i el que hem après. Cada escola ha presentat experiències interessants -algunes premiades en diverses convocatòries-, intentant que hi hagués tots els cursos representats. Posant els alumnes al centre d’interès, fent que ens mostrin com utilitzen la tecnologia amb tota naturalitat, s’evidencia que els docents també podem aprendre dels joves”, explica Jiménez.

TOT UN ÈXIT

Aura Peinazo -10 anys i alumna de Vedruna Palafrugell- i Jordi Puig -11 anys, alumne de Vedruna Palamós- van participar en el Chromecamp. “Vaig pensar que seria molt divertit fer de profe dels profes i quan ens ho van proposar m’hi vaig apuntar ràpidament”, diu en Jordi. Ell és un dels responsables del taller Read and Write, una extensió de Google per treballar la competència lingüística. L’Aura, que presenta l’experiència Padrins tecnològics, en què expliquen tutorials de les aplicacions més bàsiques que utilitzen a l’aula, considera que tothom hauria de viure una experiència com aquesta alguna vegada. Tots dos reconeixen que al principi estaven emocionats i nerviosos: “Perquè no sabíem què passaria, però un cop vaig començar m’ho vaig passar molt bé”, assegura l’Aura. Per a en Jordi també va ser “xulo” veure les coses que havien preparat els altres nens i nenes.

I els profes? Jaume Feliu, professor de l’Institut Salas i Xandri de Sant Quirze del Vallès, havia participat en jornades que mostren com la tecnologia s’implanta a les aules i ajuda a millorar la metodologia, però afegia: “És la primera experiència que veig que són els mateixos alumnes els que presenten els projectes”. Considera que aquest és el valor afegit del projecte. “És molt enriquidor sortir fora del teu centre i conèixer enfocaments diferents, agafar idees… Vaig aprendre moltes coses”, afirma. Tot i haver-hi docents tan receptius com en Jaume, Jiménez creu que encara n’hi ha que són reticents a deixar que el poder del saber també el puguin tenir els alumnes. Al Chromecamp, a més d’alumnes i professors, hi va assistir el representant de Google Spain. Després de la jornada, Google ha demanat incorporar l’experiència com a cas d’èxit que publicarà perquè es pugui portar a terme en qualsevol altre lloc del món.