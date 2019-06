Art infantil, social i reivindicatiu

Des del refugi físic d'una capsa fins a l'emocional de la família i l'amistat passant pel natural d'una cabanya o un niu. Fins a 38 projectes artístics interpreten el concepte del refugi a l'exposició del programa Art i Escola, que impulsa l'ACVic Centre d'Arts Contemporànies i el Centre de Recursos Pedagògics d'Osona i que, en la seva vuitena edició, es referma com el referent a Catalunya en l'ensenyament de les arts als centres educatius. "Malgrat que el tema és complex, les propostes d'aquesta edició són molt creatives i s'han treballat des de diferents àmbits", explica Maite Palomo, gerent d'ACVic Centre d'Arts Contemporànies. El programa ha tingut la participació de 37 centres educatius de sis comarques i "ha sigut tot un èxit un any més", com assenyala Imma Verdaguer, directora del Centre de Recursos Pedagògics d'Osona.

Art i Escola és un programa iniciat el 2011 per l'ACVic Centre d'Arts Contemporànies i el Centre de Recursos Pedagògics d'Osona amb l'objectiu de promoure la presència de l'art als centres educatius. Es desenvolupa conjuntament amb els centres d'educació infantil, primària i secundària que s'hi adhereixen i estableix una xarxa de col·laboracions entre aquests i institucions que treballen des de l'àmbit de l'art i l'educació.

L'exposició dels treballs d'aquesta edició, que es pot veure a la seu de l'ACVic fins al 27 de juliol, recorre el concepte del refugi des de diferents àmbits i segons la interpretació que n'ha fet cada centre. Així, podem veure des de la cabanya creada pels alumnes de 4t d'ESO de l'Institut Moianès, de Moià, com a record d'un joc d'infància o bé espai de trobada amb els amics, fins a màscares que descobreixen el jo íntim dels alumnes d'infantil i primària de l'Escola Barnola d'Avinyó. Però també l'art pot ser refugi en si mateix i crear peces artístiques a partir d'objectes de rebuig, com han fet els alumnes de 2n d'ESO de l'Institut La Plana de Vic.

37 centres educatius de sis comarques han participat aquest any al projecte

El refugi adquireix en alguns treballs connotacions lligades a l'àmbit de les emocions i aficions però també socials i reivindicatives. Nausica Estragués, de 3r d'ESO de l'Institut Miquel Martí i Pol de Roda, explica que han enfocat el seu projecte cap a la música "perquè ens refugia a tots, ja que cadascú té aquella cançó que li agrada més". D'altra banda, els refugiats són l'objecte dels treballs més socials de l'exposició i protagonitzen, per exemple, els projectes dels alumnes de 1r d'ESO de l'Institut Moianès, de Moià, que els va portar a reflexionar sobre les seves problemàtiques i a crear maquetes amb els mitjans de transport que utilitzen. També els alumnes de 5è de primària de l'Escola Josep Maria Xandri, de Sant Pere de Torelló, tracten en el seu treball el tema de les persones refugiades.

La majoria de les escoles han treballat el projecte des d'un curs en concret, majoritàriament de primària i secundària, però també n'hi ha que ho han fet amb tots els alumnes del centre, com l'Escola Vedruna, de Tona, on han organitzat el Festival del Refugi, que va idear tretze espais al pati de l'escola en què es proposaven diversos temes com a refugi: els animals, el joc, la música i dansa, etc. També ho han treballat tots a l'Escola Miquel Martí i Pol, de Lliçà d'Amunt, que han encarat el projecte de manera performàtica, o a l'Escola El Vinyet, de Solsona, amb el muntatge d'un espectacle.

En total, el programa Art i Escola aquesta edició ha superat els 3.300 participants de centres educatius de sis comarques: Osona –majoritàriament–, però també el Ripollès, el Bages, el Solsonès, el Vallès Oriental i el Moianès.