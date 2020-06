Aquest any, el Recerkids a casa

Més d’un miler de nens i nenes procedents de 40 centres de primària d’arreu de Catalunya han exposat aquesta setmana els resultats de la seva recerca escolar en el marc del IV Congrés Recerkids, el programa educatiu impulsat per la secretaria d’Universitats i Recerca amb l’objectiu de fomentar la ciència entre els alumnes d’educació primària. Arran de la situació de pandèmia i confinament dels últims mesos, l’edició 2020 del programa de ciència a les escoles s’ha adaptat i el congrés Recerkids d’enguany s’ha celebrat per primer cop de forma virtual des de casa i s’ha seguit a través de YouTube.

A banda de mostrar virtualment les recerques científiques que han dut a terme des de casa durant el confinament, els joves estudiants participants han conegut de primera mà la feina que desenvolupen les investigadores i investigadors de les universitats catalanes que també participen al congrés: la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el CREAF, la Universitat de Lleida (UdL), la Universiat de Girona (UdG) i la Universitat Rovira i Virgili (URV). També han tingut ocasió de realitzar i gaudir dels experiments científics en directe a càrrec de Clowntífics, els científics del col·lectiu Big Van Ciencia dedicat a la divulgació científica.

Per al director general de Recerca, Joan Gómez Pallarès, el programa Recerkids “és una iniciativa molt útil per ensenyar què és la ciència als nois i noies de les nostres escoles de la forma més pràctica i divertida possible”. Gómez Pallarès ha lamentat que a causa de la pandèmia els estudiants de primària de l’edició d’enguany no hagin tingut ocasió de visitar universitats i centres de recerca, però ha lloat “l’esforç i l’enginy per tirar endavant una edició atípica del Recerkids". "Perquè la ciència, com la vida, sempre s’obre pas.”

Ciència des de casa en confinament

La fase d’investigació del Recerkids 2020 va començar el 18 de maig i ha acabat el 5 de juny. L’alumnat ha desenvolupat una recerca emmarcada en el repte científic proposat, que en aquesta edició especial des de casa s’ha centrat en els microorganismes per retre homenatge a la commemoració del centenari del naixement del biòleg Ramon Margalef.

El professorat de la quarantena d’escoles participants ha rebut material didàctic –un quadern de recerca per a l'alumnat, una guia didàctica per al professorat i una guia per a les famílies– i assessorament pedagògic per part de l’equip d’especialistes en didàctica de la ciència d’Eduxarxa. D’aquesta manera, ha pogut treballar conjuntament i fer seguiment de la recerca que les noies i nois duen a terme, cadascú des de casa seva, tot analitzant les diferències en la descomposició de diferents tipus de residus.

Un cop finalitzada la recerca, cada alumne o grup ha elaborat un vídeo o un pòster amb el seguiment i els resultat de la recerca, que s’ha compartit amb tots els centres participants durant el Congrés virtual que s’ha celebrat aquest matí com a culminació del programa, i que serà publicat a la web del programa.