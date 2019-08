Durant els primers mesos de vida, la llet materna és el millor aliment que pot necessitar un nadó per créixer de manera saludable. De fet, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana "la lactància materna en exclusiva durant els primers 6 mesos i el seu manteniment fins als 2 anys o més". Però alletar els fills pot ser un gran desafiament, especialment per a les mares primerenques. Per això, coincidint amb la Setmana Mundial de la Lactància, que es va celebrar de l'1 al 7 d'agost, Lisa Duek, infermera assessora de salut de mediQuo –xat mèdic on es pot consultar amb metges i especialistes de la salut–, explica 12 mites falsos sobre la lactància materna per resoldre dubtes, alleujar la preocupació de moltes mares i establir així una lactància reeixida.

La lactància materna és fàcil. Donar el pit porta temps i pràctica. Si bé els nadons neixen amb els reflexos que els ajuden a trobar el pit i a començar a mamar, moltes mares necessiten consells i suport durant les primeres setmanes per aprendre a posar correctament el seu nadó o saber com es poden assegurar que s'agafi al pit i succioni bé. Mentre dones el pit, no pots medicar. Encara que hi ha algunes medicines que és millor evitar mentre s'està amb la lactància materna, es poden consumir la majoria dels medicaments. Tot i així, és important consultar amb el metge i assegurar-se que és compatible amb la lactància, a més de llegir les instruccions de qualsevol medicament que es compri sense recepta. La lactància fa mal: els mugrons adolorits són inevitables. La lactància materna no ha de ser dolorosa, encara que moltes mares experimentin molèsties en els primers dies després del part. Amb el suport adequat, col·locant bé el nadó i assegurant-se que està ben subjecte al pit, es poden evitar les ferides i esquerdes en els mugrons. Si a una mare li resulta difícil donar el pit al seu fill, el suport d'una infermera de maternitat o un assessor de lactància pot ajudar, així com algunes solucions que hi ha al mercat (com les mugroneres). Si els nadons s'alimenten sovint, vol dir que no estan rebent prou llet. Com que la llet materna és més fàcil de pair, els nadons que prenen pit tendeixen a alimentar-se amb més freqüència que els que són alimentats amb llet artificial. Després de les primeres setmanes és normal que s'alimentin cada 2-3 hores. S'han d'evitar certs aliments mentre dones el pit. Encara que alguns aliments com el xili, la ceba, el curri, l'allioli o la col poden canviar el gust de la llet, la majoria dels nadons s'habituen sense cap problema als diferents gustos de la llet materna. Si el nadó reacciona a un aliment en particular i es posa inquiet o té més gasos del normal, és aconsellable evitar aquest aliment durant una setmana aproximadament i després reintroduir-lo. Cal rentar-se els mugrons abans de donar el pit. No cal. El nadó està familiaritzat amb l'olor i això l'ajuda a relaxar-se. A més, els mugrons produeixen una substància que conté "bacteris bons" per ajudar a desenvolupar el sistema immunològic del nadó. Els nounats han d'anar a l'escola bressol perquè la mare pugui descansar. Immediatament després del naixement, l'ideal és fer el "pell amb pell" per començar a crear aquest important vincle mare-nadó. Si la mare no pot fer-ho, llavors la parella o un altre membre de la família pot prendre el relleu. Donar un "descans" a pit pot ajudar a produir més llet. Com més alletes, més llet produeixes. L'omissió d'una presa pot tenir un efecte negatiu, ja que es reduirà la quantitat de llet. És aconsellable alletar o extreure almenys de 9 a 10 vegades al dia per a una producció òptima. No pots donar llet de fórmula si vols donar el pit. No hi ha cap raó mèdica per no incorporar llet artificial si fos necessari. Mentre es continua donant el pit, algunes mares necessiten fer servir la llet de fórmula a causa de la incorporació a la feina o altres raons logístiques. Per mantenir la producció de llet materna, el més recomanable és oferir el pit al bebè tan sovint com sigui possible. Moltes mares no poden produir prou llet. Gairebé totes les mares produeixen prou llet per alimentar el seu nadó. La producció de llet materna està determinada per la demanda del nadó i la correcta posició al pit. També hi ajuda si la mare està ben alimentada i hidratada. No has de donar el pit si estàs malalta. Tot i que depèn del tipus de malaltia, generalment la lactància pot continuar sense interrupció quan s'està malalt. A més, el fet d'estar malalt pot tenir beneficis per al nadó, ja que li aportarà els anticossos necessaris per fer front a la malaltia i anirà construint les seves pròpies defenses. Tot i així, és important assegurar-se de rebre el tractament adequat i descansar, menjar i beure bé. Els nadons que prenen pit no dormen tan bé com els alimentats amb llet de fórmula. Els nadons alimentats amb fórmula solen dormir una mica més entre cada presa, però no dormen millor que els nadons que prenen pit. Segons diversos estudis, els nadons alimentats amb llet artificial no dormen millor, encara que poden dormir més temps, a causa del fet que la llet de biberó no es digereix tan ràpid. Els nadons alletats generalment comencen a dormir més temps a partir de les 4 setmanes.