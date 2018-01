La banda sonora de la vida

Es considera que una de les experiències més intenses en la vida d’una dona és la maternitat. Els canvis que experimenta una futura mare, tant físics com psicològics, provoquen un gran impacte emocional en el seu ésser. Un impacte que, per la seva condició, també s’acaba convertint en una de les experiències més solitàries de la seva vida. Sovint aquest procés vital és poc reconegut o menystingut per part de les persones que mai l’han experimentat. Només una mare pot arribar a comprendre, completament, els processos pels quals passa una altra mare.

'Umbilical. Música & Vida' és un retrat de tots aquests canvis, de tots aquests sentiments i emocions, a través de la música. El seu creador, el pianista i compositor urgellenc David Pradas, explica que ho ha fet com a homenatge a la maternitat: “Aquest treball és un homenatge a la dona, al sentiment d’amor de la mare, a un procés sovint poc reconegut perquè és invisible”, explica Pradas. I afegeix: “El fet de posar música a aquest procés significa reconèixer-lo”.

L’obra està formada per dotze temes amb una base de piano, un sextet de corda i una coral virtual de cinc veus de dona que s’inspira en el cicle de la vida, des del moment de la concepció fins al naixement. A més, l’autor hi ha incorporat, per fer l’experiència més real i emocional, diversos sons completament reals, com el batec del cor d’un nadó, el primer plor en el moment del naixement o, fins i tot, el so del líquid amniòtic, de manera que aconsegueix crear una atmosfera perfecta que ajudarà l’oient a capbussar-se, de la manera més natural possible, en la vida més íntima de la mare i el seu fill. Pradas també incorpora sons quotidians del món exterior, una tècnica que també caracteritza les seves obres anteriors, com a metàfora del que segueix el seu curs normal, en contrast amb la vida de la mare, que canviarà per sempre.

“Volia fer partícip l’oient del sentiment íntim de les dones amb qui he parlat per documentar-me per presentar aquest treball. Totes expliquen com és saber que una vida neix però que res és del tot segur, com és portar aquest secret que la mare sovint no gosa compartir i que moltes dones viuen com un sentiment de solitud”. Però 'Umbilical' no és només un mitjà perquè les persones alienes al procés entenguin de manera més acurada tot el que passa quan una nova vida creix a l’interior del cos d’una dona, sinó que també pretén ser la banda sonora que acompanyi la mare (i també el fill) des del moment de la concepció fins als primers passos, moment en què la mare i el fill comencen la inevitable separació física. En aquest sentit, aquesta banda sonora esdevindrà un fil invisible que unirà per sempre mare i fill.

EL TREBALL MÉS ÍNTIM

Pradas considera que aquest disc és el més íntim que ha fet i explica que per compondre’l ha hagut de posar-se en la pell d’una dona, ja que és una experiència que mai no pot tenir un home. Així, convida la resta d’homes a entendre aquesta música com una invitació a entrar en el món de la maternitat viscut, a través de la seva música, des de la pell d’una dona. Aquest és el propòsit: crear una banda sonora que teixeixi un vincle determinant.

El disc es presenta embolcallat amb una mussolina de cotó orgànic i 100% ecològic brodada amb fil de plata, transpirable i suau. El pack, que imita una canastreta, es podrà trobar a les botigues de puericultura. Un gran regal de naixement.