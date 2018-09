Tallers per cuidar-se quan es busca un fill

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Sant Pau, la Fundació Puigvert i l'associació She Oak inicien el programa Cuida't, una sèrie de xerrades dirigides a les persones immerses en programes de reproducció assistida. Aquest programa vol proporcionar un suport emocional i fisiològic a les dones que desitgen ser mares a través dels consells dels professionals assistencials i de terapeutes per tal de tenir cura, alhora, del cos i la ment.

Les dones que estan immerses en un procés de medicina reproductiva cada cop més demanen suport que les ajudi a l'hora d'iniciar i portar a terme aquest procés. Per aquest motiu, Sant Pau i la Fundació Puigvert han promogut per a les seves pacients el programa Cuida't que porta a terme l'associació She Oak, organització sense ànim de lucre que reuneix professionals de la fertilitat i mares que van haver de recórrer a la reproducció assistida.

El programa proposa una sèrie de xerrades i tallers dirigits a les persones immerses en processos de medicina reproductiva

Els tallers comencen demà dimecres a les 19 ha les sales polivalents de l'Hospital de Sant Pau (Bloc A, planta 2) amb 'Tarda de ioga terapèutic enfocat a la relaxació'. Les pròximes xerrades seran:

17 d'octubre a les 19 h. ' Consells pràctics durant els tractaments' , a càrrec de ginecòlegs i dones que han sigut mares després d'un programa de reproducció assistida.

' 14 de novembre a les 19 h. ' Nutrició i fertilitat' , a càrrec d'un nutricionista especialitzat en salut femenina.

' 12 de desembre a les 19 h. ' Teràpies naturals i reproducció assistida' . A través de l'acupuntura i l'osteopatia es parlarà de com optimitzar els tractaments mèdics.

Aquesta iniciativa endegada per Sant Pau, la Fundació Puigvert i She Oak s'emmarca dins el programa de sessions divulgatives que des de fa anys el Servei de Ginecologia i Obstetrícia de Sant Pau i la Fundació Puigvert organitzen per a les seves pacients.

Podeu consultar el programa sencer del programa Cuida't aquí.