Psicologia i fertilitat

“Qui no sap el que cerca, no comprèn el que troba”. Aquí rau la importància de posar-nos en bones mans. Mans expertes que aportin coneixement a les nostres incerteses i quietud als nostres pensaments per donar espai a crear el niu on pugui néixer una nova vida, aquesta vida tan desitjada que espera atenta que arribi el seu moment d’arribar al món, el moment precís i únic del seu naixement.

Aquestes són algunes de les raons per les quals acudir al psicòleg t’ajudarà en el teu procés.

Aclarir incerteses. No hi ha major angoixa per a una dona en la seva llarga espera de maternitat que la incertesa, el desconeixement i la manca d’entesa de les causes de la seva infertilitat o de la parella. Saber les diferents tècniques, les proves que s’ha de fer, a més de tenir un coneixement general i individualitzat del seu cas en concret ajudarà a aclarir grans dubtes que dificulten l’èxit d’embaràs.

El suport psicològic per a aquestes persones, treballar els sistemes de creences i prejudicis socials. Donar suport a l’enfocament educacional i de criança. Treballar pors en relació amb la seva condició, pors en relació amb la criança: rols de gènere i dubtes pel que fa a l’orientació sexual de l’infant. La por dels gens . Ovodonació i donació de gàmetes. Quan es proposa per primera vegada a una parella la ovodonació el rebuig sol ser d’un 90%: ens sentim ofesos perquè volem que els nostres fills portin els nostres gens. Un cop superat aquesta por o duel genètic, l’acceptació i les taxes d’èxit augmenten considerablement. Cal tenir el suport d’un psicòleg de fertilitat que expliqui a la parella que no necessàriament el seu fill no s’assemblarà a ells, sinó tot el contrari, que pugui explicar-los que gràcies a la epigenètica o factors ambientals hi ha molts estudis que demostren grans semblances entre pares i fills d’òvuls o esperma donat. És realment important que aquest punt sigui ben explicat i resolgui tots els dubtes, perquè aquesta solució en tractaments de reproducció té les taxes més elevades d’èxit, a banda que redueix possibles greus problemes de salut en bebès.

Alba García és piscòloga i ‘coach’ de fertilitat i família de l’Institut Balear de Pediatria