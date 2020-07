Dubtes sobre l'embaràs? Consulta l'apli!

L'embaràs és una de les etapes més importants en la vida de qualsevol dona (o parella). I és també, especialment en el primer embaràs, un temps de dubtes i d'incertesa, ja que es viuen moltes situacions noves que poden generar certa intranquil·litat.

Les tradicionals visites amb el ginecòleg i altres professionals de la salut ajuden a resoldre aquests dubtes, però per no haver d'esperar a resoldre els dubtes en aquestes visites, un equip de ginecòlogues ha creat l'aplicació Pregnantis, per acompanyar les dones durant tot el seu embaràs, perquè no se sentin soles i poder resoldre els seus dubtes en el moment en què sorgeixen, i evitin així la incertesa que es genera.

El projecte està liderat per la doctora Cristina Madaula, llicenciada en medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en obstetrícia i ginecologia, que explica que "Pregnantis vol solucionar qualsevol dubte que es tingui sobre l'embaràs en qüestió de minuts, per evitar la intranquil·litat i fer que la dona embarassada se senti acompanyada en un moment tan especial de la seva vida". I en aquests temps en què recorrem a internet per resoldre qualsevol dubte que se'ns presenta sobre qualsevol tema, Madaula incideix que és importantíssim "que els dubtes els resolgui un professional, ja que a internet no tota la informació és fiable i et pot generar més dubtes, per no ser la informació personalitzada que es requereix". Aquest fet va ser el que va motivar, en part, la creació de Pregnantis.

Aquesta apli permet tenir una ginecòloga a un sol clic. I és que, sovint, durant la visita que es fa cada 4 setmanes, els dubtes són tants que no dona temps a resoldre’ls. A més, de vegades la mateixa visita genera altres nous dubtes. Tenir la possibilitat de resoldre els dubtes entre visita i visita és una de les opcions que ofereix l'apli.

D'altra banda, és freqüent que quan hi ha alguna complicació durant l'embaràs, a la consulta, la persona es bloquegi i se senti confosa, o la informació rebuda li sembli difícil d'entendre. I serà des de casa, quan estigui relaxada en el seu ambient, quan la seva ment es desperti i vulgui resoldre dubtes. En aquest moment, poder tenir respostes ràpides, de la mà d'un professional i de manera personalitzada, és bàsic per controlar la incertesa i la intranquil·litat.

Un complement

En tot cas, aquesta apli no pretén substituir l'equip de professionals que controlen l'embaràs de les usuàries de l'aplicació, sinó oferir un suport addicional perquè la persona se senti acompanyada i tranquil·la durant el seu embaràs, quan el seu ginecòleg no està present o accessible.

L'equip mèdic de Pregnantis està format per quatre obstetres amb diversos anys d'experiència i apassionades per la seva feina. El seu objectiu és ajudar a resoldre els dubtes sobre l'embaràs en poques hores (sempre que sigui possible, en minuts), de manera propera, personal i professional, i servir de guia, durant aquests mesos, perquè l'embarassada se senti segura en tot moment.