Deixem d'alletar els fills massa aviat?

Les primeres causes per deixar la lactància abans del previst van ser la sensació que el nadó es quedava amb gana (35%) o la percepció que no tenien prou llet (22,8%).

Més informació permetria solucionar la majoria dels abandonaments

La majoria dels casos de dificultats o abandonament de la lactància materna es podrien solucionar amb una informació adequada sobre l'alletament a demanda, segons l’equip investigador. Caldria assessorar sobre els signes de normalitat, l’estimulació de la pujada de la llet, la millora tècnica de la lactància i complementació de la presa, així com informar d’altres causes de plor del nadó, no només la gana. Per exemple, en el cas de la sensació de no tenir prou llet, que va ser identificada com a causa d’abandonament en prop del 23% dels casos, clínicament només es poden confirmar entorn del 5% dels casos.

D’altra banda, les dificultats i els abandonaments relatius al dolor es podrien prevenir amb una promoció de la tècnica adequada, amb un bon suport a les mares des del començament. Finalment, entre els tres i els sis mesos, moltes dones abandonen la lactància perquè es reincorporen a la vida laboral, motiu pel qual els investigadors afirmen que, per poder seguir amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) –que parla de sis mesos de lactància materna exclusiva–, les 16 setmanes actuals de permís de maternitat són insuficients.