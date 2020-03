El "Si fos", un joc en majúscules

No em puc creure que no hagi explicat mai aquest joc en aquest blog!

El "Si fos" és un dels meus jocs preferits, o si fos realment sincera, potser hauria de dir que està a la llista dels "preferidíssim" . Us permetrà jugar en qualsevol espai i sense cap material. A casa, al cotxe, al tren, al sofà, al llit, en un foc de camp, en una reunió familiar... és meravellós.

Es tracta d'un joc que funciona molt bé amb qualsevol persona que ja sigui capaç de fer comparacions o de buscar semblances entre una persona i qualsevol element dels que hi ha al món.

Amb els infants més petits podeu jugar amb les semblances corporals, de mides, de colors... i a mesura que es facin grans el més interessant és basar les respostes en la personalitat de la persona de la que parlem o en aquelles sensacions/emocions que ens transmet.

Com s'hi juga

Només cal que una persona es pensi un personatge o alguna persona coneguda. És molt important que tothom qui juga pugui conèixer la persona que ha pensat.

A partir d'aquí, la resta de jugadors/es va fent preguntes per a que els doni la resposta. Les preguntes sempre han de seguir l'estructura de "Si fos+allò que volem pregutar". Per exemple:

Si fos un animal, quin seria?

Si fos un tipus de casa, quin seria?

Si fos una revista...

Si fos una peça de roba...

Cada persona fa una pregunta i qui ha pensat el personatge les ha d'anar responent.

Quan algú creu que sap qui és la persona que ha pensat la diu en veu alta, i si encerta, guanya el joc!

És important que es doni temps per pensar respostes i que la dinàmica no es converteixi en un allau de respostes on el que ha pensat el personatge només diu "sí, no, si ,no"... si us passés això, només cal que normativitzeu el joc dient que es pot donar una sola resposta cada 5 preguntes fetes.

Què aporta

El "si fos" és molt divertit, i a més a més, permet descobrir moltes coses dels altres. Com associem els personatges amb els elements de les preguntes és interessant.

Si en lloc de jugar amb personatges o persones llunyanes, es juga amb persones conegudes, amb el propi grup d'amics, la família... es poden fer troballes interessants. Descobrirem com ens veuen, què transmetem, a qui els recordem... segur que sentiu coses sorprenents!

Aquest joc ens obliga a connectar aspectes que no acostumem a conectar. Quin llibre seria aquesta persona? Obliga a pensar en com és o què ens transmet la persona i trobar un llibre que hi correspongui. No té res a veure dir que la meva amiga Queralt és "20.000 leguas de viaje submarino" que dir que és "El zoo de'n Pitus" o "Aloma".

Per altre banda, a les persones que intenten endevinar "de qui es parla" els força a rumiar que deu estar pensant l'altre per donar aquestes respostes, i a més a més, a recollir la informació que donen totes les respostes per poder acabar decidint de qui es tracta.

Si tot el grup intenta endevinar conjuntament , es generen debats interessants per no perdre oportunitats ni donar noms de persones errònies.

Proveu, proveu, de ben segur que no us en penedireu!!

Algú de vosaltres sap qui tinc jo al cap?

Nota: la imatge és d' Iñaki Garcia