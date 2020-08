Family speed

Sí, avui us proposo fer una versió personalizada d'un joc de cartes que es diu "El mechero" o de la seva versió comercial: el Jungle Speed. Us ho proposo perquè a mi em van fer un "Castells speed" una vegada i mola molt tenir el teu propi Jungle!

Crec que no m'he trobat mai a ningú que m'hagi dit que no els agrada aquest joc, i per tant, us el recomano molt. Encara que us el recomano encara més en la versió personalitzada!

Així com amb altres jocs no podria afirmar-ho, en aquest cas la versió comercial val la pena de tenir encara que no sigui necessària perquè es pot jugar amb una baralla de cartes i un encenedor. Tot i això, no sé amb quin dels dos em quedaria dels tres!

Per poder explicar-vos com el faria, millor que uns comenti una mica com es juga al joc original i de ben segur que anireu imaginant com fer-lo a casa. Després si voleu, podeu llegir com el faria jo de manera personalitzada.

El joc original

Com es juga?

El primer que cal és un joc de naips i un encenedor (en el joc comercialitzat és un joc de cartes amb il·lustracions pròpies i un tótem de fusta d'uns 20cm).

Les persones que juguen es reparteixen totes les cartes i situen al mig de la taula l'encenedor. Cada jugador/a té les cartes agafades a la mà de manera que no les veu (estàn mirant a la taula i en veu el revers).

Per torns, cadascú tira una carta davant seu cara amunt. En el moment que algú tira una carta igual que la d'altri les dues persones que tenen les "les cartes que coincideixen" han d'agafar el l'encenedor/tótem el més ràpid possible. Qui ho fa, guanya el duel i li dona totes les cartes que ha anat llençant sobre la taula a qui a perdut.

Guanya el joc el que es queda sense cartes.

Hi ha 3 cartes especials que fan que:

la lluita pel tótem/encendor sigui de tots els jugadors (i el qui guanya reparteix les cartes entre els altres, dona les cartes a qui vol o les posa en una pila que s'endú la següent que perd)

només calgui que coincideixin els colors i no les imatges per fer el duel (si hi ha dues cartes de colors iguals aquestes persones fan el duel)

que tothom tiri una carta al mateix temps (el joc s'atura i de cop tothom llença... què passarà?)

Per si us pot ser d'utilitat, aquí podreu veure un vídeo de com es juga.

Com fer el joc a casa

Necessitareu:

Cartolines o fulls de colors: 2-4 fulls A4 per jugador de colors variats.

Un tòtem: una pilota petita us pot servir. Us anirà bé perquè és menys perillós que qualsevol estri de fusta o objecte pel que s'hagi de fer un "duel"

Fotografies

Tisores

Pega

Fabricació:

Per construir el joc el primer que caldrà fer és tallar les cartolines/fulls de colors. La manera més senzilla és dividir el full en vuit parts, però podeu fer les mides que us semblin més convenients. Tingueu en compte però:

les cartes han de poder agafar-se còmodament amb una mà

talleu-ne tantes com el nombre de cartes que vulgueu fer. Això ho heu de pensar en funció a les persones que han de jugar. Jo us recomanaria que cada persona tingués unes 15-20 cartes i si són infants sense experiència unes 10. Per tant, fèu càlculs!

ha de poder-s'hi enganxar una fotografia (no les feu tant petites que no hi càpiguen)

També caldrà escollir les imatges que voleu posar a una de les cares de les cartolines. Aquest pot ser un dels moments que més riures us proporcionin a part dels que us brindarà el joc. Mirar imatges antigues, buscar les que són més divertides, aquelles en que els familiars semblen sortir d'una màquina del temps, records de disfresses, dels llocs on heu viscut, de familiars que ja no hi són...

La tria de les fotografies marca la temàtica del joc. Li estem fent de regal a una persona i només són imatges on apareix aquesta persona? Volem recordar les vacances? Volem aprendre els noms de la família llunyana... sigui com sigui, heu de tenir en compte dues coses importants a l'hora de triar:

agafeu fotografies que puguin confondre's lleugerament unes amb les altres per regular el grau de dificultat (dues fotografies de família semblants però amb les persones canviades de lloc o paisatges de muntanyes de perfil similar provoquen més errades i tenen més dificultat que no pas fotografies on hi ha una sola persona o objecte)

de cada fotografia cal que en feu dues còpies com a mínim. Jo us recomano fer-ne 4.

Un cop les tingueu impreses només heu d'enganxar-les a les cartolines de colors. Tingueu cura un parell de coses:

no posar les mateixes imatges sempre sobre el mateix color de cartolina.

deixar un marge del color de la cartolina al voltant de la imatge.

A partir d'aquí, hi ha alguna cosa més que podeu fer però que ja són opcionals: si voleu podeu pintar un revers a totes les cartes... i les podeu plastificar. Si em demaneu que esculli entre una de les dues coses... us recomano plastificar-les (us duraràn més i podreu jugar a prop de gots amb aigua sense patir)

Per fer les cartes especials, només cal que dibuixeu alguna cosa que tingui a veure amb l'acció que fan o escrigueu el seu poder i l'enganxeu com si fos una imatge més. Us recomano posar-ne 3 de cada.

Recordeu que són: "tothom contra tothom", "només valen colors", "tothom llença una carta a l'hora"

A partir d'aquí.. només queda jugar! Ja veureu que és una proposta que activa els sentits i no deixa a ningú dormit mentre juga!