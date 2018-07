Un kendama a la bossa!

Val la pena.

Val la pena portar un kendama a la motxilla, a la bossa, al cotxe... on vulgueu, però sempre a mà. Per què? Ara ho veureu.

Què és?

El kendama és una joguina que s'assembla molt als bilboquets o als "boliches" que s'han jugat a les nostres terres des de fa generacions. Arribats a aquest punt podríeu pensar que llavors no hi ha necessitat de comentar-lo... però en cas que aquest sigui el vostre primer pensament, aneu errats!

El kendama, a diferència dels bilboquets, té diferents superfícies amb les que es pot jugar, i llavors la riquesa de moviments i habilitats que es poden fer es multiplica de manera exagerada!

Com podeu veure a la imatge, consta d'un mànec de fusta (ken) amb un travesser. Al final del mànec hi ha una punta punxeguda (kensaki). A l'altre costat del mànec i d'aquest travesser, hi ha unes superfícies que semblen uns "platets pertits". Hi ha un cordill (normalment) que uneix el kena una pilota de fusta que té un forat (tama).

Els tres plats tenen noms diferents: el de la base es diu base cup o middle cup, i els dos del travesser, es diuen big cup i small cup perque una és més gran que l'altre. Aquesta informació us serà útil si voleu mirar tutorials.

Com s'hi juga?

El joc consisteix en fer "trucs" amb la joguina. Encertar la bola al kensaki (la punta punxeguda), posar-la sobre algun dels plats ...i a partir d'aquí, combinar els moviments de manera cada cop més elaborada.

Els moviments bàsics els podreu trobar en tutorials com aquest:

Array

I si us voleu inspirar de veritat per arribar ben lluny amb el vostre kendama, mireu i gaudiu de l'espectacle:

Array

Si heu estat a Japó, de ben segur que en reconeixereu les localitzacions que hi apareixen!

Array

Com podeu veure, jugar-hi desenvolupa diverses habilitats, però a mi m'agrada la concentració i la constància que demana per anar progressant. No és dificilíssim, es poden anar fent passetsprou petits per avançar cada dia, però cal dedicar-hi una estoneta. Immediatesa? No. Saber fer tots els trucs a la primera? No.

Me'n puc fer un a casa?

Si el que us ve de gust és fer-vos-en un vosaltres, també teniu opcions. N'hi a de molt complexes i de més senzilles. Jo us en proposo un parell. Trobareu com fer la més senzilla aquí i si us animeu a fer-ne una de més complexa, només cal que mireu aquest tutorial.

Per si teniu una mica de curiositat sobre l'origen, diuen que podria ser que el bilboquet arribés a Nagasaki de la mà dels francesos comerciants de la ruta de la seda, i que a partir d'aquí, evolucionés fins al Kendama que coneixem actualment.

De moment, aquí acabarem la trilogia sobre Japó... però no dic que no pugui ser que descobreixi algun altre joc per fer amb la família i llavors en redacti un quart capítol! El temps dirà!

Practiqueu molt!