Hnefatafl...s'acosten els víkings!!

El Hnefatafl és un joc de tauler víking senzill i molt divertit. En quant el conegueu no us podreu estar de voler jugar-hi.

Forma part d'un grup de jocs de tauler on les peces dels contrincants no estan equilibrades. Són batalles entre dues forces desiguals.

Per a que us en pugueu fer una idea inicial de com funciona, recorda una mica als escacs però amb una normativa més senzilla. Per això, crec que pot ser un molt bon joc per tenir/fer a a casa i jugar en família. Al final d'aquest escrit us desenvoluparé una mica més aquest punt, el "per quin motiu m'agraden aquest jocs"...

Aquest joc que té orígen nòrdic es va anar transmetent entre pobles sobretot per via marítima, i en podem trobar vestigis a Islàndia, Noruega, Finlàndia, Gales, Irlanda... i la majoria de països del nord d'Europa.

Prepar el joc

Si voleu jugar-hi només us cal: un tauler amb una graella d'11x11 quadrats on les cantonades i el centre del tauler estan diferenciats de la resta (amb una marca o dibuix).

A més, us caldran 24 peces de soldats de color negre, 12 peces de color blanc i un rei de color blanc.

Un cop les tingueu, només cal situar-les al tauler (si mireu la imatge veureu molt clar com van col·locades):

El rei va al centre del tauler en el seu tron i es troba envoltat del seu exèrcit (ocupen els 8 quatres que l'envolten i 4 més)

Els soldats de l'exercit contrari es situen als quatre laterals del tauler deixant tres quadrats buits fins la cantonada (5 peces en línia a cada laterial i una davant de la del centre)

Qui guanya

L'exèrcit del rei guanya si aconsegueix que el rei ocupi una de les quatre cantonades del tauler.

L'exèrcit negre guanya si captura al rei.

Com es juga

La partida comença amb una tirada dels blancs i es juga per torns.

Cada torn, el jugador que pertoqui mou una fitxa seguint la columna o la fila del lloc on es troba (com el moviment que la torre dels escacs). CAl tenir en compte que pot fer un desplaçament tant llarg com vulgui però no pot passar per damunt de cap peça.

Quan una peça queda col·locada entre dues peces rivals, es captura i s'elimina del tauler. Això és així sempre que un rival "atrapa" a l'enemic, ja que si una peça es posa ella sola entre dues figures enemigues, no mor.

Penseu que en una mateix jugada es pot eliminar més d'una peça contrincant, pel que cal estar ben atents a tot el que passa!

El rei es captura si queda atrapat entre 4 peces (si se l'atrapa contra les cantonades, amb dues peces n'hi hauria prou).

El tron on es troba el rei inicialment i les caselles de fuga de les cantonades, no es poden ocupar per cap peça que no sigui el rei, i actuen com una paret. Tot i això, la resta de peces si que poden passar-hi per damunt, però no aturar-se.

Per tot plegat, si s'arracona una peça contra el tron o una casella de fuga, serà com si tingués un enemic a l'esquena. Però per altre banda, si s'atrapa a alguna peça contra el lateral del tauler, no te efecte de "paret".

Si voleu consultar un vídeo on es veuen molt clars el moviments de les peces, podeu clicar a TTPM Toy Reviews

Un altre joc semblant?

Hi ha força jocs dels països nòrdics que tenen maneres similars de jugar. Un d'ells és el Tablut. Aquest joc provinent de Lapònia es desenvolupa en un tauler de 9x9 caselles. HI ha un exercit de 8 peons i el seu rei i un exercit de 12 contrincants.

El rei es col·loca al mig del tauler i la distribució de les fitxes és la següent:

I a partir d'aquí, la resta de normativa és la mateixa.

Per què m'agraden aquests jocs?

Hi ha moltes raons que fan que m'agradin aquest estil de joc. Per començar, són senzills. Això vol dir que des de la primera o segona partida, les persones que juguen poden sentir que saben què fan, que controlen les possibilitats. Com que només hi ha un tipus de desplaçament per totes les fitxes, no cal recordar diferents maneres de moure cada peça i per tant, pots estar concentrat en el joc des del primer moment.

Aquesta senzillesa, no deixa de banda la seva similitud amb jocs més complexos com poden ser els escacs, i per tant, jugar a Tafl pot ser una una molt bona primera aproximació per després jugar als escacs .

Per dir-ho d'alguna manera, vius aquesta similitud però tens la sensació de que "sí, s'assembla però no és el mateix" i això fa que persones que no els agrada jugar a escacs, si que els agradi jugar a Hnefatafl o al Tablut.

Una altre cosa per la que m'agrada és perquè és molt fàcil de fer a casa per nosaltres mateixos. No cal comprar-lo per poder jugar. Només cal dibuixar una graella i algunes peces de colors diferents (peces d'altres jocs, xapes d'ampolla, taps, pedres pintades o boles de paper... )

No sé, ja veieu, "una fan"... us animeu a provar-los i em dieu què tal??