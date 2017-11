Donar voltes pel món com una baldufa sempre m'aporta coses. Això que us dic no és gens nou per ningú, ho sé.

Però cada cop que em passa, me n'adono i no puc estar-me de dir-ho. Crec que com més coneixem, més ens permeabilitzem, més ganes tenim de veure i de conèixer de nou, més entenem el que ens fa diferents i al mateix temps, allò que ens fa tant iguals.

#JapanStyle és una manera de fer i de viure Japó de les persones que m'he anat trobant allà. D’alguna manera, el títol d'aquesta entrada és en agraïment a tothom que m'han fet adonar que una part de mi ja era d'aquesta manera, i per tant he descobert el meu #JapanStyle propi, n'estic contenta.

Molt probablement, aquesta no serà la darrera entrada #Japan Style. He descobert moltes coses per jugar que podrien fer-se en família, i a mesura que vagi trobant com fer-les a casa de manera senzilla, us les aniré explicant.

Començaré pel Fukuraway i el Taketombo.

Per poder jugar al Fukuraway, necessitem dibuixar el contorn d’una cara ben grossa en un full. Un cop fet, també haurem de dibuixar i retallar per separat la resta d’elements que volguem posar en aquesta cara.

Quan ho tinguem llest, ha arribat el moment que un de noslatres es tapi els ulls. La resta anirem donant indicacions per a que el que no hi veu posi les parts de la cara als llocs on creu que van.

De ben segur que ens farem un tip de riure amb les cares estranyes que poden anar sortint!

El Takentombo és una hèlice feta de bambú que es llença cap amunt i quan cau gira rapidament.

Aquí podeu feure com es fan de manera tradicional amb el bambú: Takentombo . Per fer-les a casa amb paper, aquí us deixo un vídeo que us servirà de tutorial: Hèlix de paper .

Us confesso que jo el he provat de fer el de paper sense mesurar les distàncies ni fent servir un regle i m’han anat la mar de bé!

La sensació que tindreu al fer servir aquesta joguina és la mateixa que es dóna quan llancem llavors voladores. Em refereixo a aquestes llavors com les que es diuen alades de pi, que tenen una membrana que quan les tires amunt cauen tot girant cap a terra.

Per si voleu veure un exempe de com fer-ho amb llavors voaldores, aquí us deixo el que va fer l’Elisabetsalie a Manetes i cosetes

Nota: les imatges estan tretes de l' espaiwabisabi i de eltemplodezeus