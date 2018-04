Punt de llibre (per Sant Jordi)

Sant Jordi ja està al caure!

I com que venen èpoques de lectures de tots els llibres que ens regalaran, podem fer un punt de llibre ben bonic per no perdre'n el fil!

Material:

– Flors

– Pintura de colors vius

– Cartolina verd clar

– Tisores

– Paper per forrar

Comencem!

Posem pintura (si la fem casolana sempre és millor!) a diferents pots. La retallem en forma rectangular (de punt de llibre) en el cas dels nens/es més grans, ja que poden treballar damunt de superfícies més petites. En el cas dels més petits/es proposo fer-ho "a lo gran" i després podem retallar-ne els rectangles.

Suquem les flors a la pintura i les anem estampant a la cartolina:

Un cop fet, deixem que s’assequi... i un cop sec si ho plastifiquem ens durarà per mooooltes lectures interessants!