Mirem el món de color GROC!

En aquests temps que corren, no se m'acut millor manualitat que aquesta.

És una activitat que si la fan sencera els nens/es jo diria que va dirigida a infants de uns 4 anys aproximadament. Pintar, retallar, enganxar. Però sempre la podem o preparar nosaltres per a que ells la puguin manipular, o fer-la conjuntament, de manera que el que poden fer ho fan i la resta ho fem nosaltres al seu costat.

Però, sobretot, mai els demanem que facin allò que no estan preparats per fer! Si un nen/a no pot retallar, no cal que li agafem les mans i li ensenyem com es fa. Ho descobrirà per si mateix més endavant.

En el meu cas, aquesta activitat la vam fer conjuntament. Ells van pintar de groc el rotlle de cartró. I jo vaig fer la resta amb ells al costat per a que veiessin el que anava fent.

Material:

Pintem el rotlle de cartró amb pintura de color GROC:

Deixem que s'assequi. I un cop sec posem pega al voltant i hi enganxem el paper de celofana de color GROC:

Així de fàcil, ja ho tenim!

Ara podem mirar tots el món de color groc!