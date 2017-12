18. El circ dels monstres

El circ sempre és un punt d'atracció fortíssim per la canalla. Un lloc ple de màgia, d'alegria i fins i tot amb un punt de misteri. Els circs que recordo dels llibres tenen sempre aquesta aura de misteri: Els Cinc acampats al costat d'un circ, el lloc on transcorre El noi que nedava amb les piranyes o fins i tot una alumna de l'internat de Santa Clara que venia d'un circ. I aquest àlbum segueix aquesta tònica, un circ és un lloc màgic.

Tenim un circ ple de monstres, pops gegants inclosos, i un cuidador que neteja les gàbies i va exposant-se a mil i un perills... o potser no n'hi ha per tant? En aquest llibre res no és el que sembla i tot està per descobrir. I és que estem davant el segon àlbum sense paraules d'aquest calendari. Un àlbum que convida a llegir les imatges, a treure'n tot el suc, a descobrir-ne les mil i una històries que hi ha amagades. I què millor que fer-ho acompanyat?

El circ dels monstres és una invitació a la lectura en veu alta. Si, ja se que soc una pesada amb aquest tema, però compartir la lectura és una manera fantàstica de fer-ne un plaer. Evidentment hi ha d'haver lloc per la lectura individual, en silenci, gaudint-ne de manera privada, però això no exclou compartir-la, comentar-la, buscar els matisos que l'altre hi veu i tu no.

Wen Dee Tan és una autora britànica a qui devem la meravellosa Lili, la nena que tenia els cabells com el foc i ens demostrava el valor de la diferència. Aquest cop il·lustra aquest món del circ fantàsticament, mostrant-nos tot el seu misteri. Dos llibres amb valors, però també amb grans històries, que ha publicat la mateixa editorial, Babulinka Books, de la que ja vam parlar no fa massa.

En definitiva, un àlbum arriscat, amb unes il·lustracions precioses i que ens parla de vèncer prejudicis, de no prejutjar i de que les pors potser no ho són tant quan les mirem de front.

Llibre: El circ dels monstres

Autora i il·lustradora: Wen Dee Tan

El publica: Babulinka Books

Edats: a partir de 5 anys.

Preu: 15,95€