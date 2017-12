19. Txell Espiell i el segrestador de gossos

Hi ha edats per les que és difícil trobar llibres. O si més no, a mi m'ha costat. Una de les gatxans llegix tot allò que té a l'abast, però l'altra és més selectiva i segons què ho troba "de petits", però veus que segons què és encara massa difícil per ella. Vam tenir la sort de descobrir l'Ottolina i l'Ada Goth, però se'ns van acabar i no trobàvem res més. Fins que la nostra llibretera de capçalera ens va parlar de la Txell Espiell.

La Txell Espiell és una nena de 10 anys que vol ser detectiu i està boja pels gossos. De fet, la seva primera història barreja aquestes dues idees i la Txell ha de descobrir qui ha fet desaparèixer el gos de la Flo, una "amiga" seva, sobretot per netejar el seu bon nom, ja que ella és la principal sospitosa...

Aquestes premises, detectiu i amant dels gossos, ja van ser suficients perquè la gatxan li donés el vist-i-plau: ella adora els gossos i no suporta les nenes fleumes, així que sempre busca protagonistes femenines amb un paper actiu. Els dibuixos, l'edició, l'alternança de fonts en el text, amb notes, apunts i diàlegs per tot arreu, i sobretot una divertida història van fer la resta, i la Txell ha passat a formar part de la biblioteca de casa i, per tant, de la nostra vida.

Hi ha un problema, però. I és que només hi ha tres títols publicats! AGH, ja hi tornem a ser, les col·leccions que agraden se'ns acaben de seguida! Esperem que els altres tres títols que hi ha en alemany (l'idioma original de la Txell, o la Penny Pepper, que és com la coneixen a Alemanya) es tradueixin aviat!

Llibre: Txell Espiell i el segrestador de gossos (web en alemany)

Autora: Ulrike Rylance. il·lustradora: Lisa Hänsch. Traductora: Núria Riera

El publica: Brúixola (Editorial Bruño)

Edats: a partir de 8 anys.

Preu: 12€