Se'ns acumula la feina...

S'acosta Sant Jordi. I com si s'acabés el món, hi ha esdeveniments literaris a tort i a dret: presentacions, tertúlies, jornades... Les editorials han de promocionar les novetats i, evidentment, la literatura infantil i juvenil no n'és aliena. Així, el proper cap de setmana coincideixen dues de les grans festes anuals de la LIJ: Món Llibre i el Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya, que aquest any coincideixen en dates amb el Saló Internacional del Còmic de Barcelona.

Món Llibre a casa és com l'arribada de la primavera: una jornada de festa, en un entorn deliciós i amb multitud d'activitats relacionades amb els els contes i els llibres. Els dies 14 i 15 d'abril, hi haurà exposicions, tallers, conta-contes, espectacles, cinema... tots els formats són bons per acostar els contes als nens i nenes. Des de fa uns anys, a més, les llibreries tenen el seu espai i podeu aprofitar per anar triant els llibres per regalar per Sant Jordi. I tot, com deia, a un entorn magnífic: la Plaça Joan Coromines i la Plaça dels Àngels, en ple Raval, entre el MACBA i el CCCB, amb activitats a cobert i a l'aire lliure. Fa o no fa primavera?

El Saló del Llibre Infantil i Juvenil arriba a la 34ª edició! Mollerussa es converteix un any més en la capital de la LIJ, en una festa literària que dura 13 dies (de l'11 al 23 d'abril) i en la que 5.000 llibres infantils i juvenils ens esperen. Un aparador immens per totes aquelles novetats i una meravellosa exposició monogràfica en la que es mostren els títols que diversos experts en LIJ han triat com els millors representats dels llibres d'amor, d'aventura, de por, històrics, policíacs, d'humor, de ciència-ficció, realistes i de terror. El millor de cada casa en una exposició que no podia tenir un millor nom: L'Aparador de les Meravelles.

I per acabar-ho d'arrodonir, també tenim aquí el Saló Internacional del Còmic de Barcelona! Del 12 al 15 d'abril, la Fira de Barcelona acull la 36ª edició d'aquesta fira que és, sens dubte, el gran punt de trobada de tots els aficionats al còmic de Barcelona. Aquest any, a més, es dedica un nou espai de gairebé 3.000 m2 als nens i nenes de'entre 5 i 12 anys. Comic Kids és una àrea amb multitud d'activitats dedicades a acostar a la canalla al món del còmic: tallers de dibuix, de narrativa, de maquillatge, conta-contes..., sens dubte una manera d'incentivar la lectura en un estil literari sovint denostat però que jo crec que és un magnífic mitjà per aficionar a la canalla a llegir.

Així que ja ho sabeu, el cap de setmana vinent serà una autèntica marató pels amants de la LIJ. I dic jo, no ho podríem repartir una mica al llarg de l'any tot això?