17. Quin dia tan bèstia!

Un llibre de 1972! si, amb un parell de nassos! Perquè hi ha llibres que no caduquen, tot i que hi ha casos en que les editorials els deixen aparcats. Un llibre de 1972 que no ha passat de moda, que es segueix editant perquè hi ha títols que s'haurien de poder llegir hagis nascut al 1984 o al 2008. Un llibre de 1972 perquè és divertit, està ben escrit i ens va plantejant la història mica en mica, generant dubtes i ganes de seguir per poder resoldre'ls.

Quin dia tan bèstia! té un plantejament immensament atractiu: l'Annabel es desperta un bon matí dins el cos de la seva mare. Després d'una baralla nocturna entre ambdues, de sobte s'ha convertit en la seva mare, amb la llibertat que això suposa, però també amb les obligacions que se li generen. Una novel·la que és un clàssic al Estats Units, on fins i tot se n'han fet diverses adaptacions cinematogràfiques, i que va ser traduïda al català per Maria Antònia Oliver.

Està essent la nostra lectura nocturna ara mateix, en veu alta i en moda lloca amb els pollets a banda i banda. I de moment anem bé, molt bé. El principal senyal és que no hi ha excuses, ni per part d'elles (ara que hi penso, elles no en posen mai...) ni per part meva (jo si que de vegades en poso...). L'estem gaudint i cada nit tenim ganes de seguir i saber què coi ha passat amb la ment de la mare! on deu haver anat a parar?

Quan aneu a les llibreries i a les biblioteques, sovint només veureu les novetats a primera línia. I de novetats n'hi ha de fantàstiques. Però hi ha clàssics que estan allà, amagats, a les prestatgeries o de vegades ni això. Com trobar-los? Com saber quins valen la pena? Fàcil: preguntant! Pregunteu. Els bons llibreters i llibreteres i els bons bibliotecaris i bibliotecàries són allà per ajudar-vos, per aconsellar-vos i, com em van fer a mi, recomanar-vos joies amagades com aquesta. Si, i del 1972!

Llibre: Quin dia tan bèstia!

Autora: Mary Rodgers. Traductora: Maria Antònia Oliver

El publica: RBA La Magrana

Edats: a partir de 10-11 anys.

Preu: 12€