10. Marcel·lí

De nou tornem a un llibre que ja vaig comentar, en aquest cas ja fa un any i mig, però és que un detall m'hi ha fet tornar a pensar. I és que l'altre dia vaig veure a una de les gatxans que el rellegia i, quan m'hi vaig fixar, em vaig adonar que estava tot masegat. Després de preguntar-li 5 cops què li havia passat al llibre (quan llegeix no hi ha manera que senti res... és com sa mare!) em va dir que res, que l'havia llegit molts cops i els llibres també es desgasten.

I és que Marcel·lí és, sens dubte, un dels llibres més llegit i rellegit a casa. Quan no saben què agafar, quan els sembla que no tenen res que els vingui de gust llegir, sempre hi tornen. És allà, esperant-les. Saben que hi haurà una història amable, uns dibuixos que t'atrapen, et farà somriure, et portarà la calma, t'alegrarà el dia.

La història és senzilla: en Marcel·lí és un nen que sempre es posa vermell. Però no se n'hi posa perquè tingui vergonya o perquè s'enfadi molt, no, no. Es posa vermell sense motiu, cosa que el fa sentir extrany. Un dia coneix a l'Arnau, un nen que estornuda cada dos per tres, i això que no està malalt. Estornuda perquè si. I això també el fa sentir extrany. Vaja, es troben el hambre y las ganas de comer! Es fan amics inseparables fins que l'Arnau i els seus pares marxen a viure a un altre lloc.

Ja veieu, una història senzilla, sense pretensions, però preciosa, sobre l'amistat i sobre l'acceptació d'aquelles peculiaritats que ens fan especials. Està escrita i dibuixada per en Sempé, escriptor i il·lustrador francès que, entre d'altres, ha dibuixat els contes del Petit Nicolás. Els seus dibuixos són senzills, lleugers, propers, de traç molt simple, però alhora rics i expressius, d'aquells que et fan pensar que dibuixar és molt senzill (fins que t'hi poses, és clar). Marcel·lí està editada per Blackie Books que, com ja vam dir fa un parell de dies, mima els seus llibres, hi posa l'ànima, i no publica qualsevol cosa: qualsevol llibre que treuen és, com a mínim, interessant. Ja han editat tres llibres d'en Sempé (Catherine i El senyor Lambert són els altres dos) i esprem que la cosa no s'aturi!

Marcel·lí és com el vestit negre, un fons d'armari (en aquest cas de biblioteca) que sempre tens allà esperant a que el necessitin i que t'acabes posant (llegint) més que cap altra peça.

Llibre: Marcel·lí

Autor i Il·lustrador: Sempé. Traducció: Isabel Orriols

Els publica: Blackie Books

Preu: 18€

Edats: a partir de 6 anys.