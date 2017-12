Aquesta és la història d'una branca. Una branca que viu a la Vall del Silenci, on no se sent mai res, i que avorrida de tanta tranquil·litat decideix trencar amb tot, començant per trencar amb l'arbre que la sosté: Crec! i així comença el seu camí per tota la vall, extenent la seva revolta contra el silenci i fent que passin coses, que ja se sap que la vda, si passa, fa soroll. No em digueu que no és un llibre ideal per avui!

Acabat de sortir del forn, Crec és l'últim llibre de la Tina Vallès, autora de La marieta sense taques i Bocabava, però també de Maic i La memòria de l'arbre. Vaja, que ella escriu i de vegades els llibres són per nens i nenes i de vegades per adults, però dedica la mateixa importància a una i altra literatura, perquè, en el fons, un bon llibre ho és sense importar a qui vagi dirigit. I a mi m'agraden els seus llibres, perquè la Tina escriu com si parlés amb tu, com si t'ho estigués explicant de viva veu. I us asseguro que parlar amb ella és un plaer.

I Crec és així, una història de les que ve de gust explicar, de com els canvis sovint comencen amb una acció petita, amb la decisió d'un individu i la seva empenta. Una història plena de frases per recordar, plena de poesia, com els contes clàssics però amb una protagonista excepcional, que és una altra característica de l'autora, donar la veu a qui no sol tenir-la. I tot acompanyat de les il·lustracions de l'Alicia Baladan, il·lustradora italiana que acompanya perfectament aquest punt de fantasia i poesia del conte. Disfruteu-lo!

Llibre: Crec

Autora: Tina Vallès. il·lustradora: Alicia Baladan

El publica: Kireei

Edats: a partir de 5-6 anys.

Preu: 16,50€