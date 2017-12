12. Ada Goth y la sinfonía siniestra

A casa, ja fa uns anys, una llibretera va convèncer una mare de comprar un llibre, "Ottolina al mar", a la seva filla. La mare no n'estava convençuda, la veia molt novel·la per una nena que en aquell moment debia tenir 7 anys i que es feia la nena gran. Però l'Ottolina va ser tot un èxit! Darrera un títol en va venir un altre i un altre i un altre i les gatxans els han devorat una vegada i una altra i una altra i una altra. Fa cosa d'un any la nena en qüestió va demanar anar una mica més enllà, i una altra llibretera em va dir que havia arribat l'hora de l'Ada Goth. Ai, com en saben aquestes llibreteres! I és que, de fet, llegint els llibres de l'Ada Goth tenim la sensació que realment hem fet un pas més respecte l'Ottolina, que hem fet el pas més lògic.

L'Ottolina i l'Ada Goth comparteixen autor i il·lustrador, en Chris Riddell, i en certa manera comparteixen tarannà. Hi trobem un punt de novel·la clàssica, il·lustracions força barroques, referències divertides i creuades, jocs de paraules. També tenen en comú que en ambdós casos som davant d'una heroïna, una nena que desentrella misteris. I les edicions també presenten semblances, tot i que l'Ada Goth és la germana gran i es nota: platejats a les cobertes i a les guardes, amb una mena de brocats amb calaveres, vores de colors... És una adaptació de les novel·les gòtiques a un públic infantil que comença així a tenir referents més complexos i sobretot de qualitat.

El darrer volum de l'Ada Goth acaba de sortir del forn: Ada Goth y la sinfonía siniestra. Aquest cop es cel·lebra un festival de música, Gothstock, a la mansió Esgarrifòtila, i l'Ada haurà de lidiar amb alguns dels curiosos convidats que hi assisteixen.

I ara ve la queixa. I és que aquesta darrera Ada Goth, igual que la darrera Ottolina, ha sortit en castellà uns mesos abans de fer-ho en català (no s'espera fins Sant Jordi). Amb l'Ottolina vaig cometre l'error de fer cas a una gatxan desesperada que no va voler esperar a la versió catalana, i després fer cas a l'altra que només volia llegir aquesta darrera. Vaja, que vaig acabar amb les dues versions a casa... Aquest cop he aconseguit que s'esperin, però, tant d'una col·lecció com de l'altra, els títols van sortint amb compta-gotes (només comparable al que s'ha d'esperar cada temporada de Joc de trons!) i les lectores de casa esperen cada nou llibre de les seves heroïnes amb candeletes, així que si us plau, editors de Cruïlla i Edelvives, poseu-vos d'acord i feu per treure'ls alhora!

Llibre: Ada Goth y la sinfonía siniestra

Autor i il·lustrador: Chris Riddell

El publica: Edelvives en castellà i Cruïlla en català

Preu: 16€

Edats: a partir de 8-9 anys.