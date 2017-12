Celebrem festes amb Afabilitat

Celebrem festes amb el valor de l’Afabilitat

L’amabilitat en les paraules crea confiança, l’amabilitat en els pensaments crea bondat, l’amabilitat en els actes crea amor.

Lao Tzu

Aquesta petita reflexió i vivència la faig avui en aquesta entrada perquè s’acosten dies de festa i temps d’estar amb la família, és el meu petit obsequi de Nadal:

Jo era molt petita i un dia vaig fer un comentari d’un client del meu pare que no em queia bé. El meu pare era advocat i, sovint m’agradava fer estada a la saleta d’espera i parlar amb tots aquells senyors i alguna senyora que esperaven el seu torn. I, com sempre, m’hi trobava molt bé amb persones ben diferents i sempre afables. Però, ni havia una que no m’agradava.

I, vet aquí que quan jo, una criatura de vuit anys, vaig criticar a la persona a l’hora de sopar a la taula i vaig dir què “de tan antipàtic feia fretat”. Llavors el meu pare em va fer un discurs i em va parlar d’aquell gos mort al mig del carrer. Un vianant deia: “quina pudor”, un altre es queixava: “em molesta” i un el va mirar i va dir “quines dents més blanques té”.

Aquesta història que em va explicar, m’ha ajudat tota la vida a tenir paciència, a ser afectuosa, a veure sempre la part positiva de les persones i a procurar ser afable amb tothom.

El que aprenem a casa perdura sempre. Doncs sí! Cada dia veiem que els fills aprenen pel que veuen, sense gaires paraules, tot i que un petit “discurset” fet amb intenció de donar criteri es recorda com em va passar a mi quan tenia vuit anys i mira tu que en fa d’anys d’això.

Ho he explicat als meus fills i ara als meus néts amb l’esperança que els hi quedi al calaix de la memòria per ser agradables amb tothom i veure la part bona de les persones.

Haig de dir-vos que el meu pare també era mestre!

Gaudiu del Nadal, del Tió, dels Reis. Celebrem-ho tot!!!

Una abraçada, amics de Criatures!!!