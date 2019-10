Fem plegats el camí del dol - El vuitè pas

La Jana va marxar per ser un estel al sisè mes de gestació.

Per un problema amb la placenta, que va deixar d’alimentar-la i li va impedir créixer i madurar correctament, la Jana va transformar-se en un estel brillant.

La mare de la Jana em va comentar que, després de la seva dolorosa experiència, es va adonar que una de les coses essencials és disposar d’un bon acompanyament psicològic. "Aquest serà clau perquè les decisions que hagi de prendre la parella siguin el màxim de conscients i que ells tinguin un major grau de coneixement dels pros i contres de cada decisió".

La mare de la Jana recomana contactar amb la Norma Grau. Elles es van conéixer 2 anys més tard de marxar la Jana. La Norma la va acompanyar a fer els tràmits per treure la Jana de la fossa comú on descansava i traslladar-la al lloc on els pares van considerar que descansaria millor. Després, del vídeo d'una eco en 4D que conservaven, la Norma els va treure algunes fotografies.

La mare de la Jana va ser una de les primeres mares que va aconseguir recuperar el cos del seu nadó. "Com sempre, les ganes i la necessitat fan que puguis aconseguir allò que et proposes".