La mort perinatal i gestacional als mitjans de comunicació

Poc a poc, la mort perinatal i gestacional es va tractant als mitjans de comunicació. Un dels primers mitjans a apostar per apropar a l'audiència aquest tema va ser el Trenta Minuts de TV3, que va dedicar un meravellós programa a parlar del tema.

Cal parlar-ne. És necessari parlar del tema amb naturalitat. Per què? Doncs perquè ens pot passar a tots. Tant li fa que siguis jove o més gran: el teu fill o filla pot morir. Tan li fa si el teu primer fill o ja n'has tingut abans: el teu fill o filla pot morir.

Per això, perquè és tan arbitrari, n'hem de parlar per mentalitzar-nos.

Les parelles, quan es queden embarassades, han d'estar informades de que, en qualsevol moment de l'embaràs, el seu fill o filla pot morir. I cal que estiguin informades de que, si per desgràcia pateixen aquesta pèrdua, segons en quin estat estigui l'embaràs, hauran de passar per un part.

Quan perds el teu fill o filla a partir del quart mes de gestació, de vegades fins i tot abans, perdre l'embaràs no implica tenir pèrdues. No. Implica ingressar a l'hospital, que et mediquin per provocar-te les contraccions, que esperis a dilatar a la sala de dilatació amb la resta de noies que estan dilatant per parir nens i nenes vius, que et posin l'epidural, que apretis perquè el teu fill o filla neixi i, com va ser el meu cas, que et portin d'urgències a quiròfan perquè et treguin la placenta.

Cal parlar-ne obertament perquè els pares, mares, famílies i amics entenguin el dolor. Entenguin el procés de dol. Entenguin el patiment d'acomiadar-se d'un fill abans d'hora. Entenguin que, tot i que després tornem a esperar un altre fill o filla, mai oblidarem el fill o filla que va morir. Si no oblides un ex, com pots oblidar un nen o nena que has parit?

En parlem obertament a grups de dol com Bressols, que fan una feina per nosaltres que mai agraïrem prou.

I, el proper 4 de juny, Catalunya Ràdio em dona l'oportunitat de parlar-ne. Aquella tarda, enregistrarem una entrevista durant la qual, la meravellosa Alba Fernandez Pous parlarà d'un tema tabú que ha de deixar de ser-ho.

Espero trobar les paraules i avisar-vos quan s'emeti.

Avancem com a societat madura i acompanyem-nos en el dolor.