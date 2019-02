Sense batec: un 30 minuts molt desitjat

El passat mes de novembre, el grup de dol Bressols vam tenir una sessió molt especial. Per què? Doncs perquè vam obrir el grup a 3 persones que no n'eren membres. Vam compartir una de les nostres sessions amb 3 membres de l'equip de redacció del programa 30 minuts de TV3.

La veritat és que va ser una sessió del tot normal. El càmera, el tècnic de so i la redactora van aconseguir, no puc dir com, mimetitzar-se amb l'entorn i passar totalment desapercebuts.

Tot i la incertesa prèvia, tots els pares i mares els vam oblidar i ens vam concentrar en el que fem cada sessió: escoltar-nos i oferir-nos consol.

El proper diumenge 24 de febrer s'emetrà aquest programa.

Us animo a que el mireu.

No sabem què es veurà. No sabem com reaccionarem al veure-ho. No sabem com sonarem. No sabem què vam dir, perquè ja no ho recordem. No us passa que, quan parleu amb dolor i passió, passada l'estona no recordeu què vau dir? No sabem com es rebrà.

L'únic que sabem és que volem que el mireu.

Mireu-lo, si us plau. Escolteu-nos. Intenteu entendre el nostre dolor.

Sabem que és difícil consolar en moments com aquest. Per això, per ajudar-vos a entendre'ns, aquest equip de TV3 ha preparat amb cura i molt d'amor, aquest programa.

Esperem que, després de la seva emissió, a tothom li sigui més fàcil consolar els pares i mares que, sense desitjar-ho, ens trobem en aquesta situació.

Esperem que, després de veure'l, amics, famílies i resta d'entorns desenvolupin l'empatia que moltes vegades falta.

Els pares i mares del grup de dol Bressols sabem que, mirant el programa, plorarem molt. Molt. Molt.

Però esperem que això es tradueixi en més empatia. En més comprensió. En més tacte. En més abraçades. En més carinyu. En més apretades de mà. En més calor humà. En més escolta activa, i menys paraules buides que sovint fan més mal que una altra cosa.

I també esperem que es tradueixi en una Marató de TV3 per recollir fons per a la investigació de per què coi ens ha passat això.

Perquè no volem que segueixin entrant pares i mares al grup de dol. Perquè volem que tots els nens i nenes arribin a néixer.

Diumenge, petitons, el 30 minuts va per vosaltres i per molts d'altres que no van arribar a tenir nom.

Us estimem i no us oblidem, tot i que ja ho sabeu.

Eyra

Juna

Artur

Rita

Marta

Ferran

Selma

Blanca

Gal·la

Ponç

Berta

Noah

Cai

Àngel

Martina

Flor

Arlet

Pep

Noa

Oriol

Estel

Elna

Pau

Lia

Saray

pum pum, belluguet i patufet

Aitana

Auró

Carla

Judit

Jana

Pol

Jan

Sira

Martí

Adrià

Martina

"Estàvem, estem, estarem junts. A trossos, a estones, a parpelleigs, a somnis", Mario Benedetti