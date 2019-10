Ja hem celebrat el Dia del Record 2019

Ja us vaig comentar a l’entrada anterior...



que el grup de dol Bressols de Girona estava preparant el Dia del Record 2019.

L’any passat es va celebrar al vespre, perquè l’esdeveniment acabava amb el llançament dels fanalets. I, perquè quedés ben maco, calia esperar que fos de nit.

Aquest any l’activitat que ens ha proposat el grup de dol Bressols ha estat diferent: aquest any hem fet espelmes per als nostres estels.





La trobada ha estat al matí: s’ha compartit esmorzar mentre s’elaboraven les espelmes.

Ha estat una trobada familiar preciosa, plena d’amor, respecte i alegria per l’amor que compartim cap als nostres estels.

Si enguany no heu pogut venir i voleu afegir-vos a un grup ple d’amor l’any vinent, sereu molt benvinguts.

El Dia del Record no és més que un dia ple d’amor dels pares, mares, tiets, tietes, avis, àvies, germans, germanes, cosins i cosines dels nadons estel que vivim en felicitat i llibertat.