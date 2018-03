Un pla fantasmagòric per fer amb els nens

Ens agrada molt anar al teatre amb els nens. Per ells és tota una aventura perquè els fa sortir d'allò quotidià i perquè els impacta molt veure els personatges en directe i no pas en pantalla. Però darrerament em costava trobar algun espectacle que connectés amb els dos nens grans (l'Adrià en té 11 i l'Albert té 9 anys) que ja no volen saber res d'espectacles infantils però que encara són petits per entendre determinats textos. Estem en aquell moment que ni una cosa ni l'altra.

Per això vam anar a veure el Fantasma de Canterville (Teatre Condal) sense saber exactament què ens trobaríem. El fet que hi apareguin en Joan Pera o l'Elisabet Casanovas (la Tània de Merlí) no suposava un reclam per als nens perquè no coneixen ni a l'un ni a l'altra. A l'entrar l'Albert ja em va dir "potser tindré por". Res més lluny de la realitat.

Els nens van riure moltíssim. Bé, la realitat és que vam riure tots. Dura una mica més d'hora i mitja (sense entreacte) però ens va passar volant i ens va permetre desconnectar de tot. A nosaltres ens va sorprendre veure al Joan Pera fent de fantasma però amb els mateixos tocs d'humor que quan va fer La extraña pareja. L'Adrià m'està dient que per ell "el personatge més divertit va ser la criada". Doncs ja ho sabeu, les cares de la minyona del castell de Canterville són el que més li va agradar.

Si voleu un pla amb nens que ja no són tan nens, el Fantasma de Canterville és una opció 100% familiar que us farà passar una bona estona.

Bona Pasqua a tothom!

El Fantasma de Canterville d'Oscar Wilde. Al Teatre Condal fins el 20 de maig.