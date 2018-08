Fa mil anys que no em compro res per mi

La frase no és meva, és d'una de les meves millors amigues, la Lourdes, mare de tres fills de 7, 5 i 2 anys. Sí, una feinada. El cas és que l'altre dia el grup de whatsapp de les amigues es va omplir d'imatges estiuenques de les vacances i dels nens a la platja. L'observadora del grup, la Montse, es va fixar en el bikini de la Lourdes que va resultar que era de quan va néixer la seva primera filla.

I la resposta de la Lourdes "fa mil anys que no compro res per mi" em va fer pensar que això de tenir fills implica donar-se molt i en concret donem el més valuós que tenim, el temps. Per això, quan arriben els fills, valorem més que mai tenir temps per nosaltres. Temps per llegir, per sopar tots dos, per anar al teatre o per comprar un banyador.

Em sembla que la depressió post part que moltes hem patit, no té res a veure amb el nadó que arriba, sinó amb la dona que marxa. De sobte fas coses que mai sabies que faries: parlar de còlics, triturar fruita, saber de memòria les dosis de Dalsy, comprar en botigues de roba infantil que abans no miraves ni de reüll. És un canvi tan bèstia, que costa adaptar-se al nou rol, i tant que costa.

D'un dia per l'altre deixem fins i tot de tenir nom per acabar a les agendes telefòniques d'altres mares que ens registren com "mare de l'Albert". Si la conciliació laboral és un repte, encara ho és més la personal, la conciliació que busca l'equilibri entre ser mare i seguir sent qui sempre has estat.

Per sort, de sobte arriba un dia que es canvia de xip. Els nens es fan una mica més grans i el temps va tornant, en comptagotes, però va tornant. I tornes a fer coses que et fan ser tu: fas ioga, et fas les ungles, fas vida social o tornes a llegir a les nits sense que es tanquin els ulls a la primera línia. Coses que t'agraden i que sempre t'han agradat i que potser, havies aparcat.

I t'adones que els fills et fan molt feliç però no és l'únic que et fa feliç. Que estrenar bikini o passar un parell d'hores sense nens són petites coses que ens carreguen d'energia i ens ajuden a encarar els dies complicats, els dies on arribar a tot ens fa bola.

Gaudiu dels nens aquests dies i busqueu temps (per poc que sigui) per vosaltres, els 365 dies de l'any. Bon estiu!