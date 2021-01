Fa un temps vaig compartir a l’instagram un vídeo on la meva amiga Meri parlava sobre l’assetjament que va patir el seu fill quan el nen només tenia 6 anys. Una història duríssima que posa la pell de gallina. Després de publicar-ho vaig rebre alguns missatges on em deien: “jo també ho vaig viure”. Vaig adonar-me que, qui més qui menys, hem passat per l’experiència de sentir-nos diferents o de no connectar amb el grup sobretot durant l’adolescència.

Per això he pensat compartir alguns llibres sobre aquest tema i així de de passada donar una mica visibilitat a la LiJ (literatura infantil i juvenil) tan oblidada moltes vegades. I així també teniu idees per llegir aquest hivern on toca estar a casa més que mai.



Aquí és on tot comença

“Ets bonica encara que estiguis grassa” li diuen a la protagonista. La Libby és la noia grassa de l’institut i té un secret: va arribar a estar tan grassa que una grua la va haver de treure de casa seva. La Libby ho té tot a favor per ser una víctima però el seu caràcter no és gens derrotista. M’agrada molt com ho encara i la relació tan bonica que té amb el seu pare. No és la típica història de noia grassa que s’aprima i tothom s’enamora. En absolut. És un llibre sobre acceptació i com tirar endavant per sentir-se bé, malgrat tot.





Digueu-me Ju

De llibres sobre l’assetjament n’hi ha bastants, però escrits des del punt de vista de l’assetjadora, no tants. A Digueu-me Ju la protagonista explica la seva experiència després que l’hagin expulsat de l’escola i com ho viuen els seus pares i el seu entorn. Ella comença un procés per entendre el seu comportament i el seu embolic de sentiments. Perquè en situacions d’abús, tothom pateix. Els capítols són curts, el llibre és molt àgil i la Muriel Villanueva sap connectar molt bé amb els lectors.





Ametlla

El protagonista, en Seon, pateix una malalatia (alexitímia) que no li permet expressar els sentiments. Us imagineu els comentaris a l’escola d’algú que sempre fa la mateixa cara? A més, el llibre comença després d’un fet dramàtic que en Seon haurà de gestionar tot sol i trobarà amistat allà on creia que només hi havia rebuig. És un llibre molt diferent però a mi em va agradar molt. Al meu fill Adrià (13 anys), també.



Buscando a Audrey

Aquest llibre lliga molt amb tot el que ens ha tocat viure perquè l’Audrey viu confinada i busca la distància social. Després de patir assetjament, no vol sortir de casa i es queda tancada amb les ulleres de sol. El més difícil serà tornar-se a relacionar, tornar agafar confiança i descobrir amics de veritat. És un llibre dur però a la vegada l’Audrey té punt sarcàstics i divertits.





Invisible

Sobre l’assetjament hi ha dos grans clàssics: Wonder i Invisible.

A més si aneu a la web d'@eloymorenoescritor, autor d’Invisible, hi ha força recursos per treballar en família o a l'escola. És un llibre que costa una mica al principi perquè el lector no sap bé què està passant fins que tot encaixa. Un cop t'atrapa, el llibre et marca per sempre.