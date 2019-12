Idees de regals per quan no sabem què regalar

S’acosten les festes i sovint Ses Majestats tenen poca inspiració (o poc temps) o bé busquen noves idees. I també és cert hi ha etapes, com l'adolescència, on costa més encertar.

Vaig llegir no sé on que l’ideal és fer quatre regals i incloure: una cosa que ells vulguin, una que necessitin, alguna activitat per compartir en família i un llibre. Us deixo aquí idees que a casa meva han trionfat per si us en serveix alguna.

Jocs de taula fàcils de jugar. A casa nostra som molt fans del Sushi Go! un joc de cartes on l’objectiu és aconseguir les peces de sushi que donen més punts. És fàcil, les partides són ràpides i podeu jugar-hi tots (fins i tot fer partides només d’adults perquè riureu molt). No, gracias i els més petits de casa juguen al clàssic Doble. Enguany hem demanat el Virus a veure si ens agrada. Zoom És un regalàs quan no saps que regalar o per un amic invisible. També hem jugat molt a un altre joc de cartes que es diui els més petits de casa juguen al clàssic. Enguany hem demanat ela veure si ens agrada. Un curs de cuina per adolescents . Personalment sóc un desastre a la cuina. Però la meva amiga Nuni em va regalar un curs de La Patente i la mestra, l’Àngels, ho va explicar tan bé que tot em va semblar fàcil i després ho vaig poder fer a casa. Regalar un curs de cuina funciona per qualsevol edat però a La Patente fan cursos especials per adolescents. Mireu a la seva web però n’hi ha un el 3 de gener i així el poden fer durant les vacances. El lloc és molt acollidor i disfrutaran moltíssim. Banyar-se amb tonyines . És una experiència diferent i la podeu regalar a nens, adolescents i adults. És molt fort banyar-se amb tonyines perquè són peixos molt i molt grossos però súper tranquil·lots, o sigui que zero risc. De fet, no tenen ni dents. Ho podeu buscar a la web de Tuna Tour Balfegó, nosaltres ho vam fer a l’octubre i vam passar un dia molt bonic. També penso que és molt bonic deixar un regal de Nadal pendent de cara al bon temps. Un curs de lettering (o bé el material per començar) Aquesta activitat la vam fer a l’escola el curs passat i va ser un èxit. El lettering és una tècnica d’escriptura creativa que permet fer títols o redactar amb lletres de diferents grandàries. És una activitat molt creativa i a la vegada permet desconnectar de tot. Vam fer el taller a l’ESO i va agradar moltíssim a adolescents fins al punt que ja demanen repetir. Jo vaig fer aquest taller amb la dissenyadora Paula Jansen a la papereria Entropía però ara hi ha molts llocs on en fan i infinitat de tutorials per descarregar els cursos i les plantilles on-line. Llibres, llibres, llibres . Sí, ho sé, l’important no és regalar un llibre sinó que el llegeixin. Un llibre que el meu fill adolescent (que no és gaire lector) va llegir-se molt ràpid és el 50 coses sobre mi de la Care Santos. Són capítols curts, la temàtica és molt actual i el protagonista és tan normal que és fácil empatitzar. Altres llibres que us recomano per adolescents són Rut sense h de la Muriel Villanueva i La distància fins al cirerer de Paola Peretti.

Molta sort! Piqueu ben fort el tió!