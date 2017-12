5 recomanacions de llibres per aquest Nadal

Ben aviat seran aquí les vacances de Nadal, durant les quals els nens tindran força temps per llegir i en les que acostumen a rebre més regals que mai. Així que, per si us pot ser útil, us faig algunes recomanacions de llibres, des d'àlbums il.lustrats a llibres per a primers lectors i també algun per a nens més grans:

1. Enfonsat!; Rob Biddulph. Editorial Andana

"Un barret de pirata. Un dia assolellat. En Blau el pingüí un joc nou ha trobat."

Tenint en compte que els llibres de pirates sempre són una aposta segura, aquesta nova aventura del pingüí blau (Quin vent!), escrita i il.lustrada per Rob Biddulph (Grrrrr!, No com tots) satisfarà segur les expectatives dels més petits. Després de trobar vestits i complements per a ser un perfecte pirata, el pingüí blau emprendrà, junt amb els seus amics, un llarg viatge per a buscar un vaixell i un tresor amb els que complementar la seva disfressa. Una bona història i a més escrita en rima i amb unes il.lustracions que s'han de contemplar amb atenció ja que contenen molts detalls amagats.

2. Fanculers; Carles Sala i Eloi Sala. Editorial laGalera.

"Els dilluns al matí acostumen a ser els dies més tranquils al Camp Nou. Després de la ressaca futbolística del cap de setmana, la calma omple les grades des del Gol Nord fins al Gol Sud, i la gespa del camp, acariciada per la brisa, es balanceja com si fos un paratge perdut entre les muntanyes inhòspites.".









Els llibres dels Fanculers són (de moment) una sèrie de quatre llibres que narren les aventures d'un talp que un bon dia cau accidentalment al Camp Nou i els peculiars amics minúsculs que allí hi troba. Les històries són senzilles però imaginatives, on tots units han de lluitar contra una gran enemiga: la ratata menjanata. A més, tot passa en un escenari que atrau molts nens i els predisposa positivament a endinsar-se en el relat: el camp del Barça! Són llibre de poques pàgines que podran llegir sols si ja són lectors i si no també són ideals per llegir en veu alta amb companyia dels pares.

3. El món genial del Tom Gates; L. Pichon. Editorial Brúixola

"Sempre arribo tard al col.le. I això que visc a quatre minuts! Això és així perquè el Derek (el meu millor amic que també és el meu veí) i jo sempre xerrem una mica (millor dit, xerrem molt) de camí al col.le"

Un llibre molt recomanable per nens que ja volen començar a llegir llibres "de grans" i busquen algun llibre que els enganxi. En Tom és un nen a qui li encanta dibuixar, assajar amb el grup de música que té amb el seu millor amic i fer enfadar a la seva germana. I relata totes les seves experiències en el seu diari, on explica i il.lustra la seva vida amb la família, els amics i els companys de l'escola. Tota la saga de llibres d'en Tom (que ja va pel 14è) estan plens d'ocurrències divertides i molta creativitat, i els nens acabaran sentint que és un amic més que forma part de la seva vida. Tot i que són llibres de moltes pàgines, per la quotidianitat de la història i la combinació entre dibuixos i text, de ben segur que els devoraran amb pocs dies.

4. Ottolina i la Gata Groga; Chris Riddell. Editorial Cruïlla

"L'Ottolina vivia a l'apartament 243 amb el senyor Munroe. El Senyor Munroe era petit i pelut i no li agradava ni la pluja ni que el pentinessin. En canvi a l'Ottolina sempre li agradava el temps que feia, sobretot quan plovia perquè li encantava xipollejar als tolls".

Com ja es veu amb la portada, aquest llibre està editat de forma molt curosa i convida als lectors a entrar en un món ple d'aventures. És el primer llibre de la saga, escrita i il.lustrada pel Chris Riddell, que explica les peripècies de l'Ottolina, una nena que viu sola amb la seva mascota, el Sr. Munroe, ja que els seus pares passen molt de temps viatjant pel món buscant objectes per les seves col.leccions. En aquest llibre l'Ottolina i el Sr.Munroe hauran d'atrapar una banda de lladres de gossos, i l'Ottolina s'ho passarà d'allò més bé ja que els seu somni és convertir-se en detectiu. El llibre combina el text, les il.lustracions (plenes de detalls tot i ser majoritàriament amb tinta negra amb només alguns tocs de color), ornamentacions i fragments provinents de diaris, postals, cartells o diaris i revistes. Un regal per a la vista i que obre la porta a una sèrie que podran seguir.

5. Explica-m'ho!; Katherina von der Gathen i Anke Kuhl; Ed. TakaTuka

"Hi ha diferents penis? Perquè a les dones els surt sang de la vagina? Que se sent quan es fa sexe? Una àvia pot tenir fills?"

Aquest llibre recull les diverses preguntes sobre el cos i el sexe que alumnes de tercer i quart curs de primària van fer arribar a la seva autora. Així, a partir de les inquietuds dels nens d'aquesta edat s'il.lustren i es responen els dubtes sobre els canvis del cos a la pubertat, les relacions sexuals, l'embaràs i altres misteris. Molt interessant per debatre sobre aquests temes amb els nens, però per l'explicitat d'algunes preguntes millor oferir-los-hi quan ja tenen cert coneixement previ i no per començar a parlar-ne.

Bon Nadal i bona lectura!