Què demanen els nens als Reis Mags de l'Orient? (II)

En l'última entrada em preguntava què demanen els nens als Reis Mags de l'Orient a les seves cartes.

Unes cartes que acostumen a fer amb interès i devoció quan són petits i que deixen de fer, de sobte, o després d'anar perdent l'interès a mesura que es fan grans. I que els pares, tot i no ser els destinataris finals, acostumem a llegir molt atentament.

Teniu curiositat per saber quins seran alguns dels regals més demanats aquest any? O si les cartes són molt llargues? Si demanen nomès joguines o també d'altres coses ?

Doncs en aquest compte d'Instagram podeu consultar el recull de les cartes rebudes fins ara.

Veureu com els nens se sinceren respecte al seu comportament ja que alguns expliquen que es porten "solo bien" o "a vegades molt bé i a vegades bastant bé". I com d'altres estan segurs que "l'any vinent encara em portaré millor".

També veureu com hi ha nens que més que cartes dissenyen veritables obres d'art!

I sobre la llista de regals, doncs des de joguines tradicionals, disfresses, bombetes o bicicletes fins a regals més intangibles com "salut per tota la família" o "que no es mori ningú".

El que més m'ha sorprès és l'originalitat de moltes cartes i com molts dels nens les personalitzen al màxim.

Esperem rebre encara més cartes, per tant us animo a participar en aquest projecte enviant una fotografia de la carta als reis dels vostres fills, on s'hi pugui llegir la llista de desitjos dels nens, i enviar-la al correu cartesalsreismags@gmail.com, fent constar la ciutat on s'ha escrit la carta, l'any, els anys del nen/a i, si cal, escriure una traducció del text per tal que tots puguem entendre el que hi diu.

Així anirem fent gran el projecte i podrem saber més sobre els desitjos que demanen als Reis Mags d'Orient.