"Però si jo ja porto la vitamina D incorporada!", li deia un pare (negre) al seu amic, pare (blanc), mentre parlaven de la necessitat (o no) de donar suplements de vitamina D als fills.



La vitamina D, segons els experts, és essencial per disminuir el risc de patir fragilitat òssia i malalties cròniques com problemes cardiovasculars, diabetis i alguns càncers. La principal font per obtenir-ne és la síntesi a la pell a partir de l'exposició al sol –també se'n pot obtenir a través de la dieta però els aliments són relativament pobres en vitamina D. És a dir, que per tenir-ne prou cal que als nens els toqui el sol.



Per això, ell intuïa que la seva pell africana tenia, de sèrie, suficient vitamina D. Una intuïció que segurament comparteixen molts pares de nadons amb pells negres, mestisses, àrabs i asiàtiques, que a Catalunya representen gairebé un de cada deu naixements, segons les últimes dades del Departament de Salut.



La intuïció, però, és errònia: els estudis demostren que, mentre la pell fosca està més protegida contra els rajos ultraviolats, també bloqueja la síntesi de la vitamina D i limita la capacitat de la pell a produir-ne. O dit d'una altra manera: les pells fosques necessiten exposar-se més al sol per sintetitzar prou vitamina D i, quan viuen en regions amb escassa llum solar, són els nens de pell morena els primers que han de passejar-se sota el primer raig de sol de l'hivern i prendre suplement de vitamina D.



I quines són les regions amb escassa llum solar? Als països del Nord d’Europa, com Suècia o Finlàndia, on a l'hivern hi ha dies que gairebé no veuen el sol, fa anys que és obligatori que els nadons prenguin suplements de vitamina D. En canvi, als països més assolellats, com Itàlia i Espanya, la recomanació ha arribat fa poc, quan els estudis han demostrat que el sol d’hivern al sud d’Europa tampoc és suficient per obtenir la dosi recomanada de vitamina D.