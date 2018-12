‘Nosaltres’: una websèrie amb valors

Dilluns es va presentar a la Filmoteca la segona edició del projecte 'Nosaltres', una websèrie audiovisual produïda per la Fundació Montblanc per a la Promoció de la Dona i Atrápalo Social. El febrer passat es va donar a conèixer la primera part d’aquest projecte que conjuga voluntariat i vocació educativa.

Montblanc és una fundació privada de caràcter cultural i assistencial, fundada l’any 1998 per professionals catalans amb la vocació de promoure el desenvolupament humà, en especial per a la protecció de la infància i la joventut. Habitualment, la Fundació organitza colònies, campaments d’estiu, camps de treball, formacions i programes de voluntariat internacionals o locals, com el 'Mou fitxa!' El contacte habitual amb centres escolars amb qui col·labora de cara a vincular els seus alumnes amb programes de voluntariat social va fer sorgir “la necessitat de tenir material sensibilitzador”, explica Roger Grau, director del projecte i especialitzat en cinema i comunicació audiovisual.

SENSIBILITZAR A L’AULA

La petició de les escoles els va “fer plantejar la creació d’aquests recursos”, aprofitant que els adolescents “viuen enganxats a les imatges amb Netflix, YouTube o xarxes com Instagram”. La Fundació es va presentar a una convocatòria d’Atrápalo Social, la plataforma d’oci i cultura que obre convocatòries per finançar projectes solidaris.

La primera versió de la websèrie constava de cinc capítols, d’entre cinc i deu minuts, que s’orientaven a abordar l’assetjament escolar. Protagonitzada per l’actriu Paula Jornet, la websèrie no només pretén entretenir i crear un lligam amb la història sinó que persegueix un objectiu “clarament pedagògic”. Per això “està realitzada amb la supervisió de professors de secundària i batxillerat que també són voluntaris de la Fundació”, justifica Grau.

La primera versió de la websèrie constava de cinc capítols, d’entre cinc i deu minuts, que s’orientaven a abordar l’assetjament escolar

Fer que els joves “se sentin identificats amb els problemes que es plantegen i treballar-ho des d’una perspectiva de gènere” ha sigut la constant tant de la primera temporada com de la segona, que s’acaba de presentar i consta de sis capítols. Els conflictes que s’hi presenten són universals en l’etapa vital dels protagonistes i toquen temes com l’assetjament, la relació amb els pares, l’amistat, les discriminacions per raó de gènere, el racisme i les xarxes socials.

UNA PROVA PILOT BEN REBUDA

El que havia de ser una prova pilot entre les primeres escoles que van sol·licitar material de suport ha esdevingut “un recurs didàctic gratuït que ha tingut una molt bona acollida, i ha estat una sorpresa molt grata”, manifesta Roger Grau. Després de la primera temporada, les escoles que l’havien fet servir van sol·licitar nou material, fet que justifica el rodatge d’aquesta segona temporada: “Hem volgut aprofitar el feedback que ens aportaven alguns professors per fer els nous continguts”.

UN PROJECTE COL·LECTIU

A la pàgina web www.fundaciomontblanc.orges poden visualitzar els capítols i també descarregar unitats didàctiques que busquen fomentar el diàleg i el debat a classe. La col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona ha fet possible dinamitzacions a les aules, una altra de les conseqüències de la difusió d’aquest material a través del boca-orella entre diferents centres de secundària. Després de l’últim capítol, un expert en educació de la Fundació Montblanc i alguns dels actors han participat en aquestes dinàmiques, “una experiència vivencial que genera molta identificació i fa que molts alumnes s’obrin i s’expliquin amb més confiança”.

Es vol posar a l’abast de la comunitat educativa i dels joves eines per conscienciar de molts problemes que s’han de saber afrontar

“Sensibilitzar i crear una eina formativa a través de la qual es desperti la consciència del respecte per les persones i la convivència entre uns i altres”, com destaca el director del projecte, Roger Grau, també ha sigut un punt de partida a l’hora d’escriure, rodar i muntar la sèrie. Han fet falta moltes hores de voluntariat prestades pels mateixos actors i l’equip tècnic, convençuts “de la repercussió social del projecte” i de la bondat de “l’acció educativa en valors”. Un treball compartit, des de tots els àmbits de creació i realització, per posar a l’abast de la comunitat educativa i dels joves eines per conscienciar de molts problemes que s’han de saber afrontar.

Com es diu en un dels capítols: “Si no us enteneu amb algú, parleu-ne: el vostre futur és a les vostres mans. Vosaltres decidiu”.