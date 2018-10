UnfollowViolènciesMasclistes

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) posa en marxa un projecte educatiu enfocat a prevenir i abordar les violències masclistes i les relacions abusives que es donen entre adolescents i joves a través de les xarxes socials o altres entorns digitals. El programa s'implementarà a tots els centres de secundària i entitats d'educació no formal que ho demanin.

La iniciativa sorgeix de la voluntat de sensibilitzar i de desplegar estratègies preventives des de diferents sectors educatius com l'educació formal, l'educació no formal i el món de l'associacionisme en general. Segons dades de l'Observatori Català de la Joventut, un 14,3% de les persones joves afirmen que han sigut objecte d'amenaces o insults a les xarxes socials durant l'últim any. Aquesta proporció augmenta al 20% en la franja d'edat entre els 15 i 19 anys. Els motius més assenyalats són el gènere i l'orientació sexual, les creences i l'origen de la persona.

La formació del professorat, un element clau per traslladar el debat i la prevenció a les aules

Una de les principals línies de treball del projecte és una guia que explica diferents situacions de sexisme a les xarxes a través de la història fictícia però quotidiana d'una noia que viu un cas de 'sexpreading' –difusió sense consentiment de fotografies de caràcter sexual o interpretades com a tal–. També compta amb unes fitxes de suport destinades a professorat i persones educadores de diferents àmbits que pretenen ser un recurs per al treball amb adolescents. El CNJC posa a la disposició dels instituts i les entitats diferents sessions formatives. El curs passat es va dur a terme una prova pilot del projecte en tres centres de secundària de l'Hospitalet de Llobregat, Sabadell i Granollers amb el suport de l'IEMed.

La guia que acompanya la iniciativa pedagògica arribarà a les escoles i a les entitats d'educació no formal

En la primera fase del projecte es posarà especial èmfasi a presentar la guia i formar el professorat català perquè sigui capaç de traslladar el debat i la prevenció a les aules. L'acte de presentació d''Unfollow a les violències masclistes', que va tenir lloc fa uns dies a Barcelona, va comptar amb una primera sessió de formació a professorat i educadors en general.

La iniciativa del CNJC s'ha desenvolupat en col·laboració amb entitats expertes en la temàtica, com la Cooperativa Candela Acció Comunitària i Feminista i Educació per a l'Acció Crítica (EdPAC), i compta amb el suport de l'Institut Català de les Dones.