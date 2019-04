Pintar per empoderar joves en risc

Dilluns va arribar a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona el projecte Youthpower, que té el propòsit de promoure la integració de joves en risc d'exclusió social ensenyant-los l'ofici de pintar edificis. El projecte Pintem Barcelona reuneix tant estudiants d'art del centre com joves en risc d'exclusió social, així com estudiants que han vingut des de Suècia, on ha començat el projecte, per tal de pintar junts un mural amb l'ajuda d'una instructora. En aquest cas, l'encarregada de supervisar el projecte i qui ajuda els joves és l'artista Pierrine Honoré, il·lustradora i dissenyadora gràfica francesa que viu des de fa uns anys a Barcelona.

Erling Zandfeld, director del projecte Youthpower, afirma que amb aquest projecte "la inclusió s'aconsegueix mitjançant la participació. Els joves que venen de Suècia tenen l'oportunitat de conèixer artistes i ciutadans de l'Hospitalet i Barcelona per pintar plegats". Abans d'arribar a Barcelona, la setmana passada Youthpower Europe va iniciar el projecte a l'Hospitalet de Llobregat, a l'Escola de Disseny Serra i Abella.

El propòsit dels impulsors de la iniciativa és aconseguir la continuïtat del projecte del 2019 al 2026 i que es puguin pintar diverses façanes de les ciutats, inclús d'altres dels voltants, per tal que es formi una ruta plena de color pintada tant per joves locals com per joves en risc d'exclusió social per fomentar la seva integració i inclusió. Una de les peces clau del projecte és comptar amb artistes locals per tal de fer el paper d'instructors durant tot el procés. Així, Pintem l'Hospitalet ha comptat amb l'ajuda de l'artista Núria Toll, que ha fet de guia als participants des del disseny del mural.

Inclusió a través d'un ofici

El projecte es proposa tant promoure la integració de joves en risc d'exclusió social ensenyant-los un ofici i connectant-los amb la ciutat com implicar noies en un ofici que, fins ara, ha sigut primordialment masculí. També posa èmfasi en fomentar la integració dels immigrants a la ciutat i en fer de la ciutat un lloc ple de color. Per aquest motiu, per poder fer les ciutats més acolorides, Youthpower es proposa que els joves rebin una formació i coneixement per tal que aprenguin la base d'aquesta professió i després tinguin un accés directe al món laboral. Trobar feina no és una tasca fàcil si no tens una experiència prèvia, per tant el projecte és una oportunitat per poder-ho fer. D'aquesta manera, els joves que formen part del projecte se senten més motivats al veure que l'entrada en el terreny laboral es converteix en una realitat. Més enllà d'una feina també suposa per a ells guanyar experiència, obtenir uns estudis i abandonar l'atur.

L'objectiu és que els joves rebin formació perquè aprenguin la base d'aquesta professió de manera que tinguin un accés directe al món laboral

El propòsit d'aquest projecte, que va néixer a Gothenburg i que ara es replica a Catalunya, és desenvolupar el sector professional de pintors a Suècia, on molt pocs escullen dedicar-se a aquest àmbit. Es comença per ensenyar la professió per després poder accedir al món laboral amb una formació ja completada. A Suècia, per exemple, més enllà de pintar parets d'edificis els joves també van posar color a lones i papereres que hi havia per la ciutat. Aquesta acció va tenir un impacte positiu, ja que va propiciar l'increment de l'ús de les papereres. A més, el 90% dels joves que formen part del projecte van continuar amb feina l'any següent.

Per la seva banda, per a la ciutat el projecte suposa que algunes de les seves parets blanques passin a estar dotades de personalitat, caràcter i color, de manera que es converteixen en un atractiu més de la ciutat.

Erasmus+

El desembre del 2017 el projecte va rebre el finançament del programa Erasmus+ per tal de començar una col·laboració amb ciutats de diferents països europeus com Polònia, Letònia, Suècia i Espanya, com és el cas de l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona. Amb aquesta unió, es pretén construir una Europa pionera en nous mètodes que generin un valor afegit, que aposta per viure en comunitat, en la qual es comparteixen recursos i on s'aprecia la diversitat.

Com tot projecte, necessita tenir arrels al territori on es pretén posar en marxa. Així, la Fundació Contorno Urbano treballa per ser aquest lligam de la ciutat, les escoles, l'alumnat i els artistes locals amb aquest projecte. La fundació té experiència en projectes semblants a la ciutat de l'Hospitalet, on l'art urbà és una eina per empoderar la comunitat i els alumnes de les escoles, per ser creatius a l'hora de fer el pas de transformar el seu entorn i millorar així els seus barris.