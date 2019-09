Dia 2 del Campus de Periodisme i Humor: aprenem a fer imitacions i fem fotografies humorístiques a la platja

“Somos sentimientos y tenemos seres humanos”, “Un vaso es un vaso y un plato es un plato”, o “"Es el vecino el que elige el alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde". Aquestes són algunes de les frases per a la posteritat que va deixar Mariano Rajoy, i que el guionista de ‘l’APM?’ Xavi Cazorla ha reproduït aquest matí davant dels participants del Campus de Periodisme i Humor de l’ARA i Fundesplai, que té lloc del 2 al 6 de setembre al Prat de Llobregat.

Durant el primer taller d’aquest segon dia de Campus, Cazorla ha explicat als nois i noies la seva experiència amb els programes d’humor en l’àmbit radiofònic. “Jo sempre dic que tothom pot fer gràcia. Hi ha gent que en fa sense ser-ne conscient, però a fer gràcia també se’n pot aprendre”, ha reivindicat, abans de fer-los una defensa aferrissada de la ràdio: “La ràdio té una màgia especial, aquells a qui ens agrada la ràdio som uns malalts, l’escoltem tot el dia”.

Després d’alguns consells pràctics, alguns nois s’han animat a fer imitacions: els ‘hits’ han estat la duquessa de Alba, Josep Lluís Núñez, Tomàs Molina, José María Aznar i Mariano Rajoy.

Una tarda a la platja

A la tarda, els participants del Campus han agafat l’autobús i s’han traslladat fins a la platja del Prat de Llobregat, amb els mòbils preparats per fer fotografies amb humor. L’encàrrec? Emular el fotògraf britànic Martin Parr, que visita sovint la platja a la cerca de personatges pintorescos i escenes quotidianes amb un estil transgressor i un toc d’ironia.

El taller ha anat a càrrec del fotògraf de l’ARA Pere Virgili, que ha demanat als nois i noies que es fixessin, sobretot, en tots aquells petits detalls que de seguida cridaven l’atenció a la vista: un parasol taronja fosforescent, un home amb una panxa ben rodona o un parell de ciclistes amb canyes de pescar. “En una fotografia sempre hi ha d’haver alguna cosa que et cridi”, els ha aconsellat. I també: “No dispareu per disparar, totes les fotografies han de tenir una intenció”.

D’entre totes les fotografies fetes pels participants del Campus, aquest dimecres els editors de l’ARA en faran una selecció i els lectors les podran trobar en una fotogaleria.

El Campus d’Humor i Periodisme s’allargarà durant tota la setmana, amb activitats lúdiques a la tarda i tallers periodístics al matí. La inauguració va anar a càrrec de Toni Soler i Mònica Planas, i aquest dijous els assitents al Campus visitaran Catalunya Ràdio i la redacció del diari ARA.