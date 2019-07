Dia 6 del Campus de l’ARA i Fundesplai: ens acomiadem amb un informatiu especial davant les famílies

Les llàgrimes han començat fins i tot abans d’acomiadar-se. Després de sis dies molt intensos, a primera hora del matí alguns dels nois i noies del Campus de l’ARA i Fundesplai ja tenien ben present que aquest dissabte seria l’últim dia que passarien junts a l’Alberg Centre Esplai, al Prat de Llobregat, on des de dilluns han gaudit de tota mena de tallers periodístics i també d’activitats esportives i d’oci, sis dies i sis nits inoblidables en què han après a fer de periodistes i també han fet amics.

El comiat, de fet, va començar divendres a la nit: per sorpresa, els monitors i monitores de Fundesplai van preparar la piscina i la van omplir de llums i música, i els 83 nois i noies del Campus es van llançar a l’aigua per dir-se adeu.

Però la traca final ha sigut aquesta tarda a l’auditori de l’Alberg Centre Esplai, on els aprenents de periodistes han citat les seves famílies per presentar-los, en directe, un especial informatiu en què els han explicat tot el que han fet aquests dies, amb connexions amb els corresponsals i entrevistes en directe als xefs Ada Parellada i Marc Ribas, a més d’un joc de tast de fruites a cegues i un test d’actualitat a les famílies. El moment més emotiu: el comiat amb una guitarra sobre l'escenari i tots els nois i noies cantant alhora.

UN NOU CAMPUS AL SETEMBRE

El Campus de Periodisme de l’ARA i Fundesplai ha comptat amb el patrocini de Mercabarna i la col·laboració de SER Catalunya, Ràdio Estel, FotoCasanova i Els 40. Hi han participat 83 nens de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears.

Al setembre les portes del Centre Esplai de Fundesplai es tornaran a obrir per acollir la primera edició del Campus de Periodisme i Humor, un nou campus en què participaran la quarantena de nois i noies que van assistir a l’edició ordinària de l’any passat. En aquesta nova convocatòria hi participaran professionals com Toni Soler, Mònica Planas, Empar Moliner i els vinyetaires de l’ARA.