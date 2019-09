Dia 1 del Campus de Periodisme i Humor: descobrim què fa gràcia i què no en fa amb Toni Soler i Mònica Planas

Ha passat tot un any, però aquest dilluns a les 10 del matí al Prat de Llobregat semblava que no hagués canviat res entre els primers participants del Campus de Periodisme de l’ARA i Fundesplai. Havien crescut una mica, sí, i alguns duien els cabells més llargs o més curts, o tenien la veu una mica més greu, però quan s’han retrobat després de tot un any sense veure’s ha sigut ben bé com si no hagués passat el temps: la complicitat hi continuava sent, i també les rialles i les ganes d’aprendre i d’estar amb els amics.

En aquesta edició especial de Periodisme i Humor s’hi han apuntat 40 dels 44 nois i noies que van participar en l’edició del Campus del 2018, i ho han fet per estar junts un altre cop però també per seguir descobrint el món del periodisme de la mà dels millors professionals de l’ARA i de Catalunya Ràdio, que en aquesta nova edició també participa al Campus. Així, des d’avui i fins al 6 de setembre, per l’Alberg Centre Esplai de Fundesplai hi passaran periodistes i professionals de la comunicació com ara Toni Soler, Mònica Planas, Empar Moliner, els vinyetaires Juanjo Sáez i Manel Fondevila, el fotògraf Pere Virgili o el guionista de Catalunya Ràdio Xavi Cazorla.

Qui decideix què és graciós i què no?

La inauguració del Campus ha anat a càrrec de Toni Soler, amb qui han descobert alguns dels trucs per fer humor. Se’ls a posat a la butxaca de seguida: els ha fet riure i ha aprofitat per fer-los pensar. “L’humor és com el futbol, tothom n’opina i tothom en sap. Però… qui decideix què és graciós i què no? Normalment –ha dit– el director del programa. O sigui jo”. I ha confessat: “La veritat és que jo era el més 'soso' d’una colla d’amics molt divertida, però vaig ser l’únic que vaig veure que l’humor es podia convertir en una feina”.

Contràriament al que puguin pensar alguns, ha deixat clar que de vegades l’humor és una cosa molt seriosa. “No us penseu que al 'Polònia' les reunions de guió són gent llançant-se 'ganchitos' i fent gresca. Normalment estan tots amb els braços plegats, seriosos, debatent si una cosa és graciosa o no”. Malgrat les cares serioses, Soler ha reivindicat el valor de l’humor: “Els homes i les dones són els únics animals que riuen. Les hienes també, però elles no saben per què riuen i nosaltres sí”.

Ha defensat que li agrada fer humor amb tot allò pretesament sagrat, intocable i important, “perquè així ens adonem que no tot és tan sagrat, ni tan intocable ni tan important”. Això sí, reconeix que de vegades hi ha línies vermelles: “La gràcia acaba on comença la desgràcia”. De totes maneres, ha conclòs, l’humor és ben bé com l’oli d’oliva: “Un rajolí sempre va bé a tot arreu”.

L'humor només ha de fer riure?

Amb Mònica Planas, els participants del Campus han aprofundit en aquestes línies vermelles, i han debatut sobre conceptes com la llibertat d’expressió o la mofa insistent sobre certes minories, a partir de vídeos d’actualitat de programes com ‘Polònia’, ‘El intermedio’ o humoristes com ara Louis CK o Rober Bodegas. Per sobre de tot, Planas ha volgut que els participants reflexionessin, que es fessin les preguntes més que no pas donar-los les respostes, la millor manera de desenvolupar un esperit crític: “¿L’humor només ha de fer riure? ¿O pot ser reivindicatiu, i pot ser polític? ¿Sempre que algú s’ofengui la persona ha de demanar disculpes? ¿Es pot fer humor de tot? ¿Dels grassos, dels gitanos? ¿D’Anna Frank? ¿De l’independentisme i l’unionisme?”

Després del debat, els participants sí que han arribat a algunes conclusions: que quan es fa humor s’ha de pensar, sobretot, si es fa des d’una posició de privilegi. “I si defenseu que es pot fer humor de tot, heu d’estar preparats per defensar la vostra feina, per assumir-ne les conseqüències”, els ha aconsellat Planas, que ha conclòs: “Si feu humor, és important que reflexioneu sobre com el feu i a qui esteu posant a la diana. Feu humor –ha dit–, però penseu sempre com i per què”.

El Campus d’Humor i Periodisme s’allargarà durant tota la setmana, amb activitats lúdiques a la tarda i tallers periodístics al matí. El Campus és una iniciativa sorgida de l’equip d’innovació de l’ARA, un grup format per diversos professionals de la casa –des de desenvolupadors tecnològics fins a periodistes i maquetadors– que treballen per explorar noves maneres de viure i veure el periodisme.